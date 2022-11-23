Часть Киева все же могут эвакуировать? Кличко выступил с предупреждением

Украинская столица может столкнуться с самой тяжелой зимой со времен Второй мировой войны

Регулярные и аварийные отключения электроэнергии в Украины выводят из строя множество других систем жизнеобеспечения. Недаром даже жителей столицы, казалось бы, наиболее благоустроенного города страны, могут вскоре частично эвакуировать в другие населенные пункты. С таким заявлением выступил мэр Виталий Кличко, предупреждая горожан о надвигающейся весьма сложной зиме.

Информацию передает DW, ссылаясь на еще не вышедшее в свет интервью Кличко для немецкого Bild. Чиновник подчеркнул, что эвакуация входит в "самый плохой сценарий", который может ожидать Киев в случае продолжения массированных ракетных атак по Украине.

В том, что такая ситуация вообще стала возможной, Кличко, конечно же, винит режим путина и его солдат, выполняющих преступные приказы. Он уверен, что в Кремле надеются с помощью психологического давления заставить украинцев либо бежать, либо просить о перемирии. Как результат — через народ путин желает надавить на президента Владимира Зеленского.

"Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее, — подчеркнул Виталий Кличко. — Мы не умрем и не убежим, как того хочет путин".

При этом он отметил, что городские власти просчитывают все возможные варианты дальнейшего функционирования Киева в условиях вероятного блекаута предстоящей зимой. Если события будут разворачиваться совсем уж плохо, вероятно, часть жителей столицы эвакуируют. Хотя этого в госструктурах крайне делать не хотят.

Также Кличко добавил, что, вероятно, нынешняя зима для украинской столицы станет одной из самых сложных со времен Второй Мировой войны.

Напомним, что вся Украина готовится к весьма непростой зимовке, для чего муниципальные власти разворачивают в городах так называемые "Пункты несокрушимости". В таких заведениях можно будет зарядить телефон, согреться и связаться с внешним миром благодаря интернету. "Телеграф" публиковал карту и объяснял, как ею пользоваться.