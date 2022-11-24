Магазин відтепер "стратегічний об’єкт"? У мережі показали фото наслідків вчорашнього прильоту Києвом

Внаслідок ракетних ударів по Києву загинули троє людей

Російські окупанти здійснили черговий масований обстріл мирних українських міст учора, 23 листопада. Мешканці столиці та області також чули вибухи, а незабаром офіційно було підтверджено, що на Київ загарбники випустили понад 30 ракет.

Відомо про потрапляння до одного з об’єктів інфраструктури. Крім того, російська ракета прилетіла по Видубичам, де в результаті було зруйновано продуктовий магазин та магазин автотоварів. Також постраждали кілька припаркованих автомобілів. Фотографії наслідків прильотів російських ракет на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Леся Гасич.

Наслідки ракетного удару у Києві. Фото - Леся Гасич

"Цією дорогою я колегами їздимо, ходимо ось уже 9 років… і вчора йшли теж. І бачили проліт ракет над нами та потрапляння. Наздоганяє емоціями та розумінням після. Троє жертв…", — зазначила Леся Гасич.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в результаті ракетного обстрілу в столиці загинули троє людей. Серед них – 17-річна дівчина. Ще 11 людей отримали поранення, з них 10 було госпіталізовано.

Наслідки ракетного удару у Києві. Фото - Леся Гасич

"У цей час тварюка-небензя на ООН розповідає, що б’ють по інфраструктурі та винне наше ППО, яке не збило ракети", — пише Гасич.

Наслідки ракетного удару у Києві. Фото - Леся Гасич

Журналістка згадала слова представника росії на засіданні Ради безпеки ООН 23 листопада василя небензі. Після ракетної атаки він звинуватив у жертвах серед мирного населення України, а також ушкодженнях інфраструктури, українську ППО, а також "накачування" з боку Заходу України зброєю.

Наслідки ракетного удару у Києві. Фото - Леся Гасич

Нагадаємо, що 23 листопада ворожа ракета потрапила по житловому багатоповерховому будинку в Київській області. В результаті є загиблі та постраждалі.