Магазин отныне "стратегический объект"? В сети показали фото последствий вчерашнего прилета по Киеву

В результате ракетных ударов по Киеву погибли три человека

Российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел мирных украинских городов вчера, 23 ноября. Жители столицы и области также слышали взрывы, а вскоре официально было подтверждено, что на Киев захватчики выпустили более 30 ракет.

Известно о попадании в один из объектов инфраструктуры. Кроме того, российская ракета прилетела по Выдубичам, где в результате был разрушен продуктовый магазин и магазин автотоваров. Также пострадали несколько припаркованных автомобилей. Фотографии последствий прилётов российских ракет на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Леся Гасич.

Последствия ракетного удара в Киеве. Фото - Леся Гасич

"По этой дороге я коллегами ездим, ходим вот уже 9 лет… и вчера шли тоже. И видели пролет ракет над нами и попадание. Догоняет эмоциями и пониманием после. Трое жертв…", — отметила Леся Гасич.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате ракетного обстрела в столице погибли три человека. Среди них — 17-летняя девушка. Еще 11 человек получили ранения, из них 10 были госпитализированы.

Последствия ракетного удара в Киеве. Фото - Леся Гасич

"В это время тварь-небензя на ООН рассказывает, что бьют по инфраструктуре и виновато наше ПВО, которое не сбило ракеты", — пишет Гасич.

Последствия ракетного удара в Киеве. Фото - Леся Гасич

Журналистка упомянула слова представителя россии на заседании Совета безопасности ООН 23 ноября василия небензи. После ракетной атаки он обвинил в жертвах среди мирного населения Украины, а также повреждениях инфраструктуры, украинскую ПВО, а также "накачку" со стороны Запада Украины оружием.

Последствия ракетного удара в Киеве. Фото - Леся Гасич