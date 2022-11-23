Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк объяснил, что бить по российским городам является преступлением и это никак не повлияет на соотношение сил на фронте

Я понимаю, что после обстрелов у всех нервы не фонтан, но у меня тоже так себе, поэтому:

Меня ЗА**АЛИ предложения ударить в ответ по российским городам "шоб знали", "шоб почуствовали" и т.п.

Во-первых, это преступно.

Именно из-за подобных преступлений Россию сейчас признают государством-террористом. Кто-то хочет, чтобы и нас признали? Нет? Ну так, бл*дь, что за идиотские идеи?

Во-вторых, это глупо.

Глупо, потому что не влияет на соотношение сил на фронте. Об этом писалось 100500 раз, когда обосновывалась бессмысленность российских ударов с военной точки зрения. Эта логика работает и в обратную сторону. Удивительно, правда?

В-третьих, это снова глупо.

Глупо, потому что сейчас мы не наблюдаем очередей в российские военкоматы. Все зет-упоротые туда отправились еще весной-летом. Остались пассивные, которые воевать желанием не горят. Результат такого воевания мы видим в скулежных видосиках и сводках Генштаба.

Да, в России хре*нова туча бурчащих у телевизора или в инете про "проклятых хохлов", которых непременно нужно разбомбить. Но их бурчание в желание воевать не трансформируется.

А вот если мы начнем хре**чить по гражданскому населению, мотивация идти мстить резко возрастет. И кому это, бл*дь, кроме Путина, надо?

Поэтому, пожалуйста, перестаньте нести хе*ню. Сил моих читать это нет.