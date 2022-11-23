Надоели предложения ударить в ответ по российским городам. Три причины, почему так нельзя - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк объяснил, что бить по российским городам является преступлением и это никак не повлияет на соотношение сил на фронте
Я понимаю, что после обстрелов у всех нервы не фонтан, но у меня тоже так себе, поэтому:
Меня ЗА**АЛИ предложения ударить в ответ по российским городам "шоб знали", "шоб почуствовали" и т.п.
Во-первых, это преступно.
Именно из-за подобных преступлений Россию сейчас признают государством-террористом. Кто-то хочет, чтобы и нас признали? Нет? Ну так, бл*дь, что за идиотские идеи?
Во-вторых, это глупо.
Глупо, потому что не влияет на соотношение сил на фронте. Об этом писалось 100500 раз, когда обосновывалась бессмысленность российских ударов с военной точки зрения. Эта логика работает и в обратную сторону. Удивительно, правда?
В-третьих, это снова глупо.
Глупо, потому что сейчас мы не наблюдаем очередей в российские военкоматы. Все зет-упоротые туда отправились еще весной-летом. Остались пассивные, которые воевать желанием не горят. Результат такого воевания мы видим в скулежных видосиках и сводках Генштаба.
Да, в России хре*нова туча бурчащих у телевизора или в инете про "проклятых хохлов", которых непременно нужно разбомбить. Но их бурчание в желание воевать не трансформируется.
А вот если мы начнем хре**чить по гражданскому населению, мотивация идти мстить резко возрастет. И кому это, бл*дь, кроме Путина, надо?
Поэтому, пожалуйста, перестаньте нести хе*ню. Сил моих читать это нет.
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