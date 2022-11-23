Ракетный удар по многоэтажке под Киевом: появились новые подробности и фото

Появилась информация о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по городу на Киевщине

23 ноября россия совершила очередной массированный обстрел украинских городов. В результате одна из ракет ударила по жилому дому в городе Вышгород Киевской области. Стали известны новые подробности происшествия.

Как сообщают на официальной странице Офиса Генерального прокурора Украины, по предварительной информации, в результате попадания ракеты в жилой дом погибли четыре человека. Еще более 20 человек были травмированы. Точная информация о количестве жертв и пострадавших устанавливается.

Ракетный удар по жилому дому в Вышгороде. Фото - Офис Генерального прокурора

По информации начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрея Небытова, в Вышгороде во время ракетных обстрелов пострадали 27 человек.

Ракетный удар по жилому дому в Вышгороде. Фото - Офис Генерального прокурора

Кроме того, от вражеских обстрелов пострадал частный жилищный сектор в пгт Чабаны Фастовского района. Вместе с тем было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры региона.

Ракетный удар по жилому дому в Вышгороде. Фото - Алексей Кулеба

В Офисе Генпрокурора отметили, что Киевской областной прокуратурой было начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ракетный удар по жилому дому в Вышгороде. Фото - Алексей Кулеба

На местах происшествия продолжают работу эксперты, следователи, прокуроры, а также сотрудники полиции и экстренных служб.

Ракетный удар по жилому дому в Вышгороде. Фото - Алексей Кулеба

Напомним, что ранее мэри Киева Виталий Кличко сообщил точное количество ракет, которые российские оккупанты 23 ноября выпустили по столице. Нашим военным удалось сбить большую часть из них.