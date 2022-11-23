Як зберегти суп без холодильника: корисні поради, як "врятувати" продукти під час відключення електрики
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Щоб відключення світла не зіпсували ваші запаси — дотримуйтесь цих правил
Через масові російські обстріли по українській енергосистемі, в Україні введено регулярні планові та позапланові відключення електрики. Всі розуміють, що без цього не можна, але через такі перебої продукти в холодильниках можуть швидко зіпсуватися. Як цього уникнути – розповідаємо далі.
Корисними лайфхаками, які допоможуть "вижити" без холодильника навіть супам та борщам, пише Уніан. Завдяки цим способам і продукти збережуться довше, а ви не отруїтесь зіпсованими стравами.
Як зберігати їжу без холодильника
- Суп та борщ. Перше, що потрібно зробити, — це прокип’ятити страву. Це допоможе "виграти" трохи більше часу, поки суп остигатиме ще кілька годин, а також кип’ятіння вб’є всі небезпечні бактерії. Якщо на вулиці досить холодно, модно використовувати як холодильник балкон (вулиця — якщо ви живете в приватному будинку). Також бажано ставити суп на щось холодне. Однак постарайтеся все ж таки суп швидше з’їсти.
- М’ясо. Якщо на вулиці мороз, обсушіть шматки м’яса, загорніть у папір та пакети, та вивісити за вікно. Якщо ж на вулиці ще не морозилка, то найкраще засолити м’яса або приготувати з нього консерви.
- Фрукти та овочі. Картоплю, моркву, буряк та цибулю краще зберігати в темному та прохолодному місці. Також без холодильника не надто постраждають і яблука. Просушіть їх, обмотайте папером і складіть у темному сухому місці.
- Молочні продукти. Масло потрібно загорнути в пергамент, залити прохолодною водою із сіллю, і зверху встановити гніт. Зберігати на вулиці або у прохолодній кімнаті. Молоко — у льоху чи на балконі. Сир потрібно обернути целофаном, проте цього вистачить лише кілька днів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які продукти можуть зберігатися довше при відключенні електрики, а що краще варто з’їсти насамперед.