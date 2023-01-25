Секрети повербанків, про які мало хто знає: як увімкнути гаджет і зарядити ним ноутбук

Різні моделі зовнішніх акумуляторів мають різну потужність, тому далеко не всі підійдуть для заряджання лептопа

Power Bank або зовнішній акумулятор – наразі один із найпопулярніших гаджетів. Він дуже виручає під час вимкнення світла, а ще цей пристрій досить компактний, тож його зручно носити з собою. Більшість павербанків налаштовані на зарядку смартфонів, смарт-годинників, планшетів та інших маловольтажних пристроїв, однак є і моделі, яким під силу підживити ноутбук.

Попри те, що на сьогодні повербанк є чи не в кожному домі, час від часу з цими гаджетами трапляється халепа: хтось не може зарядити ноутбук від power bank, комусь цей пристрій не дозволяють брати на борт літака, а в когось він просто не працює, хоча його щойно дістали з коробки. Що робити у таких випадках, роз’яснює itechua.

Чому цілком справний повербанк не працює і не заряджає телефон

Це найпоширеніша проблема, з якою стикаються власники павербанків. Якщо ви підключили заряджений пристрій до гаджета, а він не почав його заряджати, скоріше всього, проблема у спеціальному захисті.

Більшість зовнішніх акумуляторів зараз мають просунуту систему безпеки, яка не допускає перегріву пристрою та іншого негативного впливу як на сам повербанк, так і на смартфон. Це і призводить до того, що він не починає автоматично заряджати підключену техніку. Щоб запустити процес зарядки, після під’єднання зарядного шнура потрібно натиснути спеціальну кнопку на корпусі павербанка. Як правило, її розміщають на бічній частині акумулятора і зазвичай на неї нанесений логотип у вигляді блискавки або знак увімкнення.

Як зарядити ноутбук від повербанка

Як ми вже казали, аби зарядити лептоп від зовнішнього акумулятора, потрібно щоб обидва пристрої були сумісні. Головна вимога, яка ставиться для такого повербанка – висока вихідна потужність. Вона має бути не меншою за 60-65 Вт. Однак багато у цій ситуації залежить і від моделі вашого ноутбука, оскільки деякі вимагають потужності у 80-100 і більше Вт. Перевірити це можна, ознайомившись із характеристиками вашого лептопа. І лише після цього варто обирати павербанк для нього, бо занадто "проста" модель просто не потягне зарядку такого "ненажерливого" гаджета. Також зверніть увагу, що за відсутності роз’єму USB-C вам знадобиться спеціальний перехідник.

Раніше ми розповідали, як заряджати павербанк, щоб продовжити строк його роботи. Є кілька важливих нюансів, на які слід звернути увагу, аби не "похоронити" гаджет раніше часу.