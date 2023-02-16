Чем запастись на случай отключения света: топ-10 лайфхаков, которые выручат при обесточении

Советы, которые помогут не отказываться, по крайней мере, от минимального комфорта

Исчезновение света после массированных атак россии — реалии, в которых приходится жить украинцам уже не первый месяц. Отключения могут быть плановыми или аварийными. И если в первом случае хотя бы понятно, когда свет вернут, то во втором спрогнозировать сроки обесточивания почти невозможно.

Жить без электроэнергии в современном мире довольно тяжело, поэтому люди стараются всячески друг другу помогать и часто делятся лайфхаками, как лучше пережить блэкаут. "Телеграф" решил собрать топ-10 советов, чем стоит запастись на случай длительного отключения света.

1. Запаситесь непортящимися продуктами: Во время отключения электроэнергии холодильник и морозильная камера не будут работать, поэтому важно иметь под рукой запас продуктов, которые долго не портятся. Консервы, арахисовое масло, крекеры, всевозможные орешки, печенье и другие продукты, которые долго хранятся, — это очень хорошие варианты.

2. Используйте производную печь: Если у вас есть походная плита, вы можете использовать ее для приготовления пищи и кипячения воды во время отключения электроэнергии. Главное — соблюдайте правила безопасности.

3. Держите дома запас батареек: Это одна из самых важных вещей при отключении электроэнергии. Они понадобятся, если вы используете фонарики или радио на батарейках, а также другие приборы, которые могут работать от такого источника питания. Важно, чтобы батарейки были разных размеров и подходили ко всем вашим приборам.

4. Купите портативное зарядное устройство (павербак): Если у вас до сих пор нет такого внешнего аккумулятора, лучше его все же купить. Он поможет держать ваш телефон и другие мелкие гаджеты постоянно заряженными. Есть даже модели, от которых можно запитать ноутбук. Главное – не забывайте его вовремя заряжать и соблюдайте правила эксплуатации, чтобы устройство прослужило вас как можно дольше.

5. Имейте запас свечей: Их можно использовать не только как источник света, но и для обогрева и подогрева воды. Кстати, сделать хорошую свечу, которая долго будет гореть, можно самостоятельно — из подручных материалов.

6. Имейте запас воды: При отключении электроэнергии могут возникнуть перебои с водоснабжением. Обязательно имейте дома запас воды для питья и других нужд. Воду можно хранить в пластиковых бутылках или покупать сразу бутилированную.

7. Используйте газовый обогреватель: Если у вас есть обогреватель, вы можете использовать его для приготовления пищи и обогрева помещения при отключении электроэнергии. Однако используйте его только в хорошо проветриваемом помещении и следуйте всем инструкциям изготовителя.

8. Научитесь оказывать первую медицинскую помощь: При отключении электроэнергии аварийные службы могут оказаться перегруженными, поэтому не лишним будет знать основы оказания первой помощи.

9. Используйте зарядное устройство на солнечных батареях: Если у вас есть такое устройство, вы можете заряжать другие гаджеты, используя энергию солнца. Особенно полезны такие устройства во время длительных отключений электроэнергии.

10. Одевайтесь многослойно: Ношение нескольких слоев одежды поможет вам остаться в тепле во время отключения электроэнергии зимой. Не забывайте о теплых носках, шапке, шарфе и даже перчатках, если нужно. Также старайтесь пить много теплой жидкости.

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