Если отключить эту функцию, то телефон будет дольше сохранять заряд: простой лайфхак для батареи

Важно уточнить один нюанс в настройках программ, чтобы смартфон не разряжался быстро

Мобильный телефон теряет заряд по разным причинам, в частности из-за различных программ. Более того, учитывайте, что приложения могут забирать энергию аккумулятора даже после закрытия. Однако простая настройка сделает так, что мобильные данные не поступали к программам в фоновом режиме.

Как пишет издание makeuseof, один действенный лайфхак продлит время работы смартфона, сохранив батарею полной. Его суть в том, чтобы отключить фоновый доступ к мобильным данным. Настроить это очень просто.

Вы можете отключить доступ к мобильным данным для приложений, которые, по вашему мнению, не должны использовать его в фоновом режиме. Если приложения не получают доступ в интернет, они не могут загружать новые файлы и работать в фоновом режиме. В результате это экономит батарею.

Чтобы запретить программе использовать мобильные данные в фоновом режиме, перейдите в "Настройки" > "Приложения" и выберите необходимую программу. В разделе "Использование" нажмите "Мобильные данные" и отключите параметр "Разрешить использование данных в фоновом режиме".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть возможность и вовсе запретить тем или иным программам доступ к аккумулятору телефона в фоновом режиме. Такой шаг заметно сэкономить заряд.