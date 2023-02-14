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Стоит меньше гривны, а горит часами: как сделать бюджетную свечу всего за минуту (видео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Бюджетная свеча для экстренных случаев Новость обновлена 14 февраля 2023, 15:45
Бюджетная свеча для экстренных случаев. Фото pexels.com

Из трех простых составляющих можно быстро изготовить свечу, которая будет долго и хорошо гореть

Несмотря на то, что ситуация с отключениями электроэнергии несколько улучшилась, в любой момент украинцы рискуют снова остаться в темноте. Поэтому далеко прятать фонарики и свечи не стоит. А если вдруг ваш запас свечей подходит к концу, ловите лайфхак, как сделать крутую свечу самому.

Все, что нам нужно: металлическая крышка от банки, обычное масло и ватные диски. Как всего за минуту изготовить из этого набора долговечную свечу, рассказывает в своем ТикТок известный химик-блоггер Глеб Репич. Себестоимость такой свечи – около 1 грн.

Что нам нужно:

  • Металлическая крышка от банки;
  • Подсолнечное масло (лучше рафинированное);
  • Ватные диски.

Как сделать свечу:

  1. В крышку наливаем немного растительного масла.
  2. Из ватного диска делаем фитиль в форме шляпы.
  3. Опускаем такой фитиль в масло и хорошо его пропитываем.
  4. Подносим огонь к самодельной свече и некоторое время не забираем его, ведь такая самодельная свеча имеет немного меньший коэффициент вспышки, чем восковые и парафиновые.

Кстати, ватный диск можно заменить на обычную вату, а вместо металлической крышки взять любую жестяную банку. Эффект будет точно таким же. В аккаунте химика есть видеоинструкция, как сделать свечу из таких составляющих.

Раньше мы рассказывали о топ-5 способах нагреть воду без света. Эти советы и рекомендации могут пригодиться в критической ситуации.

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#Свеча #Лайфхак