Стоит меньше гривны, а горит часами: как сделать бюджетную свечу всего за минуту (видео)

Из трех простых составляющих можно быстро изготовить свечу, которая будет долго и хорошо гореть

Несмотря на то, что ситуация с отключениями электроэнергии несколько улучшилась, в любой момент украинцы рискуют снова остаться в темноте. Поэтому далеко прятать фонарики и свечи не стоит. А если вдруг ваш запас свечей подходит к концу, ловите лайфхак, как сделать крутую свечу самому.

Все, что нам нужно: металлическая крышка от банки, обычное масло и ватные диски. Как всего за минуту изготовить из этого набора долговечную свечу, рассказывает в своем ТикТок известный химик-блоггер Глеб Репич. Себестоимость такой свечи – около 1 грн.

Что нам нужно:

Металлическая крышка от банки;

Подсолнечное масло (лучше рафинированное);

Ватные диски.

Как сделать свечу:

В крышку наливаем немного растительного масла. Из ватного диска делаем фитиль в форме шляпы. Опускаем такой фитиль в масло и хорошо его пропитываем. Подносим огонь к самодельной свече и некоторое время не забираем его, ведь такая самодельная свеча имеет немного меньший коэффициент вспышки, чем восковые и парафиновые.

Кстати, ватный диск можно заменить на обычную вату, а вместо металлической крышки взять любую жестяную банку. Эффект будет точно таким же. В аккаунте химика есть видеоинструкция, как сделать свечу из таких составляющих.

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