Стоит меньше гривны, а горит часами: как сделать бюджетную свечу всего за минуту (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из трех простых составляющих можно быстро изготовить свечу, которая будет долго и хорошо гореть
Несмотря на то, что ситуация с отключениями электроэнергии несколько улучшилась, в любой момент украинцы рискуют снова остаться в темноте. Поэтому далеко прятать фонарики и свечи не стоит. А если вдруг ваш запас свечей подходит к концу, ловите лайфхак, как сделать крутую свечу самому.
Все, что нам нужно: металлическая крышка от банки, обычное масло и ватные диски. Как всего за минуту изготовить из этого набора долговечную свечу, рассказывает в своем ТикТок известный химик-блоггер Глеб Репич. Себестоимость такой свечи – около 1 грн.
Что нам нужно:
- Металлическая крышка от банки;
- Подсолнечное масло (лучше рафинированное);
- Ватные диски.
Как сделать свечу:
- В крышку наливаем немного растительного масла.
- Из ватного диска делаем фитиль в форме шляпы.
- Опускаем такой фитиль в масло и хорошо его пропитываем.
- Подносим огонь к самодельной свече и некоторое время не забираем его, ведь такая самодельная свеча имеет немного меньший коэффициент вспышки, чем восковые и парафиновые.
Кстати, ватный диск можно заменить на обычную вату, а вместо металлической крышки взять любую жестяную банку. Эффект будет точно таким же. В аккаунте химика есть видеоинструкция, как сделать свечу из таких составляющих.
Раньше мы рассказывали о топ-5 способах нагреть воду без света. Эти советы и рекомендации могут пригодиться в критической ситуации.