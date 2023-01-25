Секреты повербанков, о которых немногие знают: как включить гаджет и зарядить им ноутбук

Различные модели внешних аккумуляторов имеют разную мощность, поэтому далеко не все подойдут для зарядки лэптопа

Power Bank или внешний аккумулятор сейчас — один из самых популярных гаджетов. Он очень выручает при выключении света, а еще это устройство достаточно компактное, поэтому его удобно носить с собой. Большинство павербанков настроены на зарядку смартфонов, смарт-часов, планшетов и других маловольтных устройств, однако есть и модели, которым по силам "подкормить" ноутбук.

Несмотря на то, что на сегодняшний день повербанк есть чуть ли не в каждом доме, время от времени с этими гаджетами случается неприятность: кто-то не может зарядить ноутбук от power bank, кому-то это устройство не позволяют брать на борт самолета, а у кого-то оно просто не работает, хотя его только что достали из коробки. Что делать в таких случаях, разъясняет itechua.

Почему вполне исправный повербанк не работает и не заряжает телефон

Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются собственники павербанков. Если вы подключили заряженное устройство к гаджету, а оно не начало его заряжать, скорее всего, проблема в специальной защите.

Большинство внешних аккумуляторов сейчас имеют продвинутую систему безопасности, которая не допускает перегрева устройства и другого негативного влияния как на сам повербанк, так и смартфон. Это и приводит к тому, что он не начинает автоматически заряжать подключенную технику. Чтобы запустить процесс зарядки, после подключения зарядного шнура нажмите специальную кнопку на корпусе павербанка. Как правило, ее помещают на боковую часть аккумулятора и обычно на нее нанесен логотип в виде молнии или знак включения.

Как зарядить ноутбук от повербанка

Как мы уже говорили, чтобы зарядить лэптоп от внешнего аккумулятора, нужно, чтобы оба устройства были совместимы. Главное требование, которое предъявляется для такого повербанка – высокая выходная мощность. Она должна быть не менее 60-65 Вт. Однако многое в этой ситуации зависит и от модели вашего ноутбука, поскольку некоторые требуют мощности в 80-100 Вт и более. Проверить это можно, ознакомившись с характеристиками вашего лэптопа. И только после этого стоит выбирать павербанк для него, потому что слишком "простая" модель просто не потянет зарядку такого "прожорливого" гаджета. Также обратите внимание, что при отсутствии разъема USB-C вам понадобится специальный переходник.

Раньше мы рассказывали, как заряжать павербанк, чтобы продлить срок его работы. Есть несколько важных нюансов, на которые следует обратить внимание, чтобы не похоронить гаджет раньше времени.