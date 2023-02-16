Чим запастися на випадок відключення світла: топ-10 лайфхаків, які виручать при знеструмленні

Поради, які допоможуть не відмовлятися принаймні від мінімального комфорту

Зникнення світла після масованих атак росії — реалії, в яких доводиться жити українцям вже не перший місяць. Відключення можуть бути плановими або ж аварійними. І якщо у першому випадку хоча б зрозуміло, коли світло повернуть, то в другому спрогнозувати терміни знеструмлень майже неможливо.

Жити без електроенергії у сучасному світі досить тяжко, тому люди стараються всіляко один одному допомагати і часто діляться лайфхаками, як краще пережити блекаут. "Телеграф" вирішив зібрати топ-10 порад, чим варто запастися на випадок тривалого відключення світла.

1. Запасіться продуктами, які не псуються: Під час відключення електроенергії холодильник і морозильна камера не працюватимуть, тож важливо мати під рукою запас продуктів, які довго не псуються. Консерви, арахісове масло, крекери, всілякі горішки, печиво та інші продукти, що довго зберігаються, — це дуже хороші варіанти.

2. Використовуйте похідну піч: Якщо у вас є похідна плита, ви можете використовувати її для приготування їжі та кип'ятіння води під час відключення електроенергії. Головне — дотримуйтеся правил безпеки.

3. Тримайте вдома запас батарейок: Це одна з найбільш важливих речей під час відключення електроенергії. Вони знадобляться, якщо ви користуєтеся ліхтариками чи радіо на батарейках, а також іншими приладами, які можуть працювати від такого джерела живлення. Важливо, щоб батарейки були різних розмірів і підходили до всіх ваших приладів.

4. Придбайте портативний зарядний пристрій (павербак): Якщо у вас досі немає такого зовнішнього акумулятора, краще його все ж купити. Він допоможе тримати ваш телефон та інші дрібні гаджети постійно зарядженими. Є навіть моделі, від яких можна заживити ноутбук. Головне — не забувайте його вчасно заряджати і дотримуйтеся правил експлуатації, аби пристрій прослужив вас якомога довше.

5. Майте запас свічок: Їх можна використовувати не тільки як джерело світла, а й для обігріву та підігріву води. До речі, зробити хорошу свічку, яка довго горітиме, можна самостійно — з підручних матеріалів.

6. Майте запас води: Під час відключення електроенергії можуть виникнути перебої з водопостачанням. Обов'язково майте під рукою запас води для пиття та інших потреб. Воду можна зберігати в пластикових пляшках або купувати відразу бутильовану.

7. Використовуйте газовий обігрівач: Якщо у вас є такий обігрівач, ви можете використовувати його для приготування їжі та обігріву приміщення під час відключення електроенергії. Однак використовуйте його тільки у добре провітрюваному приміщенні та дотримуйтесь усіх інструкцій виробника.

8. Навчіться надавати першу медичну допомогу: Під час відключення електроенергії аварійні служби можуть виявитися перевантаженими, тому не зайвим буде знати основи надання першої допомоги.

9. Використовуйте зарядний пристрій на сонячних батареях: Якщо у вас є такий пристрій, ви можете заряджати інші гаджети, використовуючи енергію сонця. Особливо корисні такі пристрої під час тривалих відключень електроенергії.

10. Одягайтеся багатошарово: Носіння декількох шарів одягу допоможе вам залишитися в теплі під час відключення електроенергії взимку. Не забувайте про теплі шкарпетки, шапку, шарф і навіть рукавички, якщо потрібно. Також намагайтеся пити багато теплої рідини.

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