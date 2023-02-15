Як зберегти свіжість м’яса коли немає світла: топ-7 перевірених методів

Перевірені способи для різних випадків

Питання того, як зберегти продукти без холодильника, останнім часом для українців надзвичайно актуальне. Раніше ми розповідали, які продукти можуть зберігатися взимку на балконі та за яких умов, тепер же розкажемо, як зберегти свіже м’ясо, якщо у домі зникло світло.

Кількома дієвими порадами ділиться "Апостроф". У цій добірці ви знайдете відразу 7 способів зберегти свіжість м’яса, не маючи змоги покласти його у холодильник.

1 — Холодне місце

Досвідчені господині знають, що свіже м'ясо можна довго зберігати у погребі чи коморі, де зазвичай дуже холодно. Однак перед тим, як покласти його у прохолодне місце, м’ясо треба добре очистити від забруднень. Мити його забороняється, адже так виділиться сік, у якому відразу почнуть розмножуватися мікроби.

Чисті сухі шматки м'яса кладуть у чисту ємність і щільно закривають кришкою. Посудину заносять у комірне приміщення, де температура тримається в межах 1-4 градусів тепла. За таких умов м'ясо можна зберігати до 12 днів.

2 — Березове вугілля

Також надовго зберегти м’ясо свіжим допоможе березове вугілля. Насамперед готують чистий порошок із вугілля берези, відокремлюючи його від попелу і перетворивши у порошок. Ці дрібні частинки треба промити у кілька разів, а після цього підсушити. Сухі шматки м'яса добре обвалюють в цьому порошку та загортають у щільну чисту тканину, перев’язавши шпагатом. У такий спосіб сире м'ясо може зберігатися у холодному приміщенні до 6 місяців. Перед приготуванням його просто гарненько миють. Цей спосіб підходить, наприклад, для м’яса птиці і попередньо випотрошених тушок.

3 — Кисле молоко

Наріжте м'ясо на шматки, помістіть в ємність відповідного розміру і залийте кислим молоком. Воно має повністю покрити м’ясо і перевищувати рівень м’ясного шару приблизно на 2 см. Так м’ясо буде свіжим від 48 до 72 годин.

4 — Оцет

Готуємо оцтовий розчин: у киплячу воду додаємо сіль, прянощі, подрібнену цибулю та оцет. Далі його треба буде остудити. Нарізане на шматки м’ясо складаємо у глиняний посуд та заливаємо охолодженою оцтовою заправкою. Такий спосіб збереже свіжість м’ясу від 3 до 5 діб, залежно від навколишньої температури.

5 — Мед

М’ясо потрібно розрізати на шматки та помістити у ємність відповідного розміру. Зверху заливаємо його рідким медом. Так зберігати його можна від 48 до 72 годин.

6 — Гірчиця

Гірчичний порошок заливається окропом, додається сіль і цукор. Цим розчином треба натерти сире м'ясо. Далі його обертають серветкою і кладуть у целофановий пакет (закривати його не потрібно). Таким чином ви збережете свіжість м'яса протягом 3-х днів.

7 — Засолювання м’яса

Якщо м’ясо треба зберігати свіжим протягом тривалого часу — від кількох тижнів до пів року — його можна засолити. Спеціальний розчин приготувати дуже легко: у воду додайте сіль, цукор, спеції та порошок селітри. Ці ж інгредієнти (селітру, сіль, цукор та спеції) підготуйте і в сухому вигляді — такою сумішшю м’ясо треба буде натерти. Перед солінням м’ясо ретельно обробляється: у ньому не має залишатися крові чи будь-яких забруднень, а також кісток. Чистий сухий шматок натирається сухою сумішшю і поміщається у глиняний посуд чи дерев'яну бочку, накривається кришкою, а зверху ставиться щось важке. Посудину залишають при кімнатній температурі на 2 доби. Після цього м'ясо треба буде залити заздалегідь приготованим розчином і вже тоді ємність виносять до холодного приміщення з температурою не вище 4-8 градусів тепла.

Тривалість процесу засолювання залежить від розміру шматків: невеликі шматки будуть готовими за 8-10 днів, а великі — за 14-20. Щоб м'ясо засолилося рівномірно, раз в два дні його треба перевертати.

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