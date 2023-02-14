Коштує менше гривні, а горить годинами: як зробити бюджетну свічку всього за хвилину (відео)

З трьох простих складників можна швидко виготовити свічку, яка довго й добре горітиме

Попри те, що ситуація з відключеннями електроенергії дещо покращилася, у будь-який момент українці ризикують знову залишитись у темряві. Тому далеко ховати ліхтарики та свічки не варто. А якщо раптом ваш запас свічок підходить до кінця, ловіть лайфхак, як зробити круту свічку самому.

Все, що нам потрібно: металева кришка від банки, звичайна олія та ватні диски. Як всього за хвилину виготовити з цього набору свічку, яка довго горітиме, розповідає у своєму ТікТок відомий хімік-блогер Гліб Репіч. Собівартість такої свічки — близько 1 грн.

Що нам потрібно:

Металева кришка від банки;

Соняшникова олія (краще рафінована);

Ватні диски.

Як зробити свічку:

У кришку наливаємо трохи олії. З ватного диска робимо ґніт у формі капелюха. Опускаємо такий гніт в олію і добре його просочуємо. Підносимо вогонь до саморобної свічки і деякий час не забираємо його, адже така саморобна свічка має трохи менший коефіцієнт спалаху, ніж воскові та парафінові.

До речі, ватний диск можна замінити на звичайну вату, а замість металевої кришки взяти будь-яку бляшанку. Ефект буде точно таким же. В акаунті хіміка є відеоінструкція, як зробити свічку і з такого набору.

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