Коштує менше гривні, а горить годинами: як зробити бюджетну свічку всього за хвилину (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З трьох простих складників можна швидко виготовити свічку, яка довго й добре горітиме
Попри те, що ситуація з відключеннями електроенергії дещо покращилася, у будь-який момент українці ризикують знову залишитись у темряві. Тому далеко ховати ліхтарики та свічки не варто. А якщо раптом ваш запас свічок підходить до кінця, ловіть лайфхак, як зробити круту свічку самому.
Все, що нам потрібно: металева кришка від банки, звичайна олія та ватні диски. Як всього за хвилину виготовити з цього набору свічку, яка довго горітиме, розповідає у своєму ТікТок відомий хімік-блогер Гліб Репіч. Собівартість такої свічки — близько 1 грн.
Що нам потрібно:
- Металева кришка від банки;
- Соняшникова олія (краще рафінована);
- Ватні диски.
Як зробити свічку:
- У кришку наливаємо трохи олії.
- З ватного диска робимо ґніт у формі капелюха.
- Опускаємо такий гніт в олію і добре його просочуємо.
- Підносимо вогонь до саморобної свічки і деякий час не забираємо його, адже така саморобна свічка має трохи менший коефіцієнт спалаху, ніж воскові та парафінові.
До речі, ватний диск можна замінити на звичайну вату, а замість металевої кришки взяти будь-яку бляшанку. Ефект буде точно таким же. В акаунті хіміка є відеоінструкція, як зробити свічку і з такого набору.
Раніше ми розповідали про топ-5 способів нагріти воду без світла. Ці поради та рекомендації можуть стати у пригоді в критичній ситуації.