Якщо вимкнути цю функцію, телефон довше зберігатиме заряд: простий лайфхак для батареї

Важливо уточнити один нюанс у налаштуваннях програм, щоб смартфон не розряджався швидко

Мобільний телефон втрачає заряд з різних причин, зокрема через різні програми. Більше того, враховуйте, що додатки можуть забирати енергію акумулятора навіть після закриття. Однак просте налаштування зробить так, що мобільні дані не надходили до застосунків у фоновому режимі.

Як пише видання makeuseof, один дієвий лайфхак продовжить час роботи смартфона, зберігши повну батарею. Його суть у тому, щоб вимкнути фоновий доступ до мобільних даних. Налаштувати це дуже просто.

Ви можете вимкнути доступ до мобільних даних для програм, які, на вашу думку, не повинні використовувати його у фоновому режимі. Якщо додатки не отримують доступ до інтернету, вони не можуть завантажувати нові файли та працювати у фоновому режимі. В результаті це заощаджує батарею.

Щоб заборонити програмі використовувати мобільні дані у фоновому режимі, перейдіть до "Параметри" > "Додатки" та виберіть потрібну програму. У розділі "Використання" натисніть "Мобільні дані" та вимкніть параметр "Дозволити використання даних у фоновому режимі".

Раніше "Телеграф" розповідав, що є можливість взагалі заборонити тим чи іншим програмам доступ до акумулятора телефону у фоновому режимі. Такий крок помітно заощадить заряд.