Как сохранить свежесть мяса когда нет света: топ-7 проверенных методов

Проверенные способы для разных случаев

Вопрос того, как сохранить продукты без холодильника, в последнее время для украинцев очень актуален. Раньше мы рассказывали, какие продукты могут храниться зимой на балконе и при каких условиях, теперь же расскажем, как сохранить свежее мясо, если в доме исчез свет.

Несколькими действенными советами делится "Апостроф". В этой подборке вы найдете сразу 7 способов сохранить свежесть мяса, не имея возможности положить его в холодильник.

1 — Холодное место

Опытные хозяйки знают, что свежее мясо можно долго хранить в погребе или амбаре, где обычно очень холодно. Однако перед тем как положить его в прохладное место, мясо нужно хорошо очистить от загрязнений. Мыть его запрещается, ведь так выделится сок, в котором сразу начнут размножаться микробы.

Чистые сухие куски мяса кладут в чистую емкость и плотно закрывают крышкой. Сосуд заносят в амбарное помещение, где температура держится в пределах 1-4 градусов тепла. В таких условиях мясо можно хранить до 12 дней.

2 — Березовый уголь

Также надолго сохранить мясо свежим поможет березовый уголь. В первую очередь готовят чистый порошок из угля березы, отделяя его от пепла и превратив в порошок. Эти мелкие частицы нужно промыть в несколько раз, а затем подсушить. Сухие куски мяса хорошо обваливают в этом порошке и заворачивают в плотную чистую ткань, перевязав шпагатом. Таким образом, сырое мясо может храниться в холодном помещении до 6 месяцев. Перед приготовлением его просто хорошенько моют. Этот способ подходит, например, для мяса птицы и предварительно выпотрошенных тушек.

3 — Кислое молоко

Нарежьте мясо на куски, поместите в емкость подходящего размера и залейте кислым молоком. Оно должно полностью покрыть мясо и превышать уровень мясного слоя примерно на 2 см. Так мясо будет оставаться свежим от 48 до 72 часов.

4 — Уксус

Готовим уксусный раствор: в кипящую воду добавляем соль, пряности, измельченный лук и уксус. Дальше его нужно будет охладить. Нарезанное мясо складываем в глиняную посуду и заливаем охлажденной уксусной заправкой. Такой способ сохранит свежесть мяса от 3 до 5 суток в зависимости от окружающей температуры.

5 — Мед

Мясо нужно разрезать на куски и поместить в соответствующую емкость. Сверху заливаем его редким медом. Так хранить его можно от 48 до 72 часов.

6 — Горчица

Горчичный порошок заливается крутым кипятком, добавляется соль и сахар. Этим раствором нужно натереть сырое мясо. Затем его вытирают салфеткой и кладут в целлофановый пакет (закрывать его не нужно). В такой способ вы сохраните свежесть мяса в течение 3-х дней.

7 — Засолка мяса

Если мясо нужно хранить свежим в течение длительного времени – от нескольких недель до полугода – его можно засолить. Специальный раствор приготовить легко: в воду добавьте соль, сахар, специи и порошок селитры. Эти же ингредиенты (селитру, соль, сахар и специи) подготовьте и в сухом виде – такой смесью мясо нужно будет натереть. Перед солением мясо тщательно обрабатывается: в нем не должно оставаться крови или каких-либо загрязнений, а также костей. Чистый сухой кусок натирается сухой смесью и помещается в глиняную посуду или деревянную бочку, которую нужно накрыть крышкой, а сверху поставить что-то тяжелое. Сосуд оставляют при комнатной температуре на 2 суток. После этого мясо нужно будет залить заранее приготовленным раствором и уже тогда емкость выносят в холодное помещение с температурой не выше 4-8 градусов тепла.

Продолжительность процесса засолки зависит от размера кусков: небольшие куски будут готовы за 8-10 дней, а большие — за 14-20. Чтобы мясо засолилось равномерно, раз в два дня его нужно переворачивать.

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