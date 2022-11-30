"Потушить" посольство: в Чехии предлагают оригинально проучить россиян

Многие желающие подписать петицию не стесняются в выражениях в отношении россии

После массированных атак на украинскую энергосистему, когда миллионы людей в ноябре оказались без отопления и электроэнергии, чешские друзья Украины решили преподать урок российским дипломатам. Они зарегистрировали петицию "Потушим посольство россии в Праге".

Автор петиции Мартин Ондрачек из организации "Подарок путину" по поддержке украинской армии в тексте петиции отмечает, что россия, вероятно, решила атаковать Украину мраком и холодом. "С точки зрения высшего нравственного принципа просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать их же лекарство. Просим отключить все имущество РФ от газа, воды и электричества", — сказано в тексте петиции.

На 8:00 30 ноября петицию подписали уже более 5,1 тысячи человек. В комментариях к своему голосу многие писали гневные комментарии в адрес россиян и слова поддержки украинцам:

"Пусть хоть немного почувствуют то зло, которое их страна делает Украине!"

"Нет ни одной причины, по которой террористы в посольстве должны сидеть в тепле, а Украина из-за них мерзнет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Чехия стала третьей страной по количеству принятых украинских беженцев. Отметим, что в лидере — Польше условия для вынужденных переселенцев меняются — за общественное жилье нужно будет платить.