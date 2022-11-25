Самый сложный этап пройден: когда в Украине закончатся аварийные отключения света

Все области хотя бы частично получают электроэнергию

Жесткие последствия последнего ракетного обстрела Украины всерьез повредили инфраструктуру во многих областях страны. Постоянно происходят отключения электроснабжения, из-за чего большинство людей лишаются также воды и тепла. Однако уже через день-второй, в условиях дальнейшей стабилизации, украинцев могут перевести на плановые отключения света, а не аварийные.

Такое заявление сделал руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона, сообщает "Телеграф". Он подчеркнул, что специалисты делают все возможное, дабы побыстрее запитать как можно большее количество абонентов по всей стране.

Также Кудрицкий подчеркнул, что самый сложный этап после ракетного удара для украинской энергетической системы уже пройден. Среди прочих достижений — Украина вновь подсоединена к энергосистеме Европейского Союза. Также к работе вернулись все три АЭС — Южноукраинская, Хмельницкая и Ровенская, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.

"Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", — отметил специалист.

Когда это станет возможным, актуальные графики отключений украинцы смогут найти на сайтах облэнерго или ДТЭК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как серьезный блэкаут переживают жители столицы. Стоит отметить, что в некоторых супермаркетах на полках нет хлеба и почти отсутствует питьевая вода.