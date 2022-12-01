Взрыв в посольстве Украины в Мадриде: посылки с бомбами пришли уже министрам Испании

Испания, вероятно, расплачивается за то, что с начала российского вторжения поддерживает Украину

В четверг, 1 декабря, в Испании сразу в нескольких важных государственных учреждениях были обнаружены посылки со взрывчатым веществом. Это произошло на следующий день после теракта рядом с посольством Украины в этой стране, в результате которого был ранен один из дипломатов.

О целях отправителей посылок более подробно сообщает испанское издание El Mundo. Стоит отметить, что одним из "адресатов" неизвестных стал и премьер-министр страны Педро Санчес. Также опасную "почту" было доставлено в Минобороны Испании, а также на авиабазу Торрехон-де-Ардос. К слову, сотрудники последней регулярно снабжают украинских военнослужащих разведданными, которые используются на войне против россии.

Добавим, что помимо представителей испанского правительства и авиабазы письма со взрывчаткой были обнаружены среди корреспонденции компании Instalaza, что расположена в Сарагосе. Здесь разрабатывают и производят оружие, в том числе и то, которое после направляется поставками в Украину.

Посылка, которую обнаружили возле посольства Украины в Испании

В Министерстве внутренних дел страны отмечают, что перехват опасного отправления на имя премьера Испании Педро Санчеса произошел еще 24 ноября. Представители Минобороны, а также сотрудники авиабазы получили свои посылки утром 1 декабря.

Сейчас авиабаза Торрехон-де-Ардос в Мадриде патрулируется бойцами Национальной гвардии, а также Нацполиции. Правоохранители уверены, что все посылки связаны между собой. Продолжается расследование, все силы брошены найти на то, чтобы обнаружить отправителя. Также существует вероятность того, что подобная "корреспонденция" может находиться в различных заведениях по всей стране.

Отметим, что Испания является одной из стран-членов НАТО, она состоит в Альянсе с 1982 года. Будут ли привлекаться к расследованию иностранные эксперты, пока не сообщается. Впрочем, исходя из позиции западных стран насчет взрыва ракеты на территории Польши, особого резонанса ждать не приходится.

При этом генсек НАТО уверяет, что Альянс всецело находится на стороне Украины в войне с россией и продолжит поддерживать Киев столько, сколько понадобится.