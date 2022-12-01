Вибух у посольстві України у Мадриді: посилки з бомбами прийшли вже міністрам Іспанії

Іспанія, ймовірно, розплачується за те, що з початку російського вторгнення підтримує Україну

У четвер, 1 грудня, в Іспанії відразу в кількох важливих державних установах було виявлено посилки з вибуховою речовиною. Це сталося наступного дня після теракту поряд із посольством України в цій країні, внаслідок якого було поранено одного з дипломатів.

Про цілі відправників посилок докладніше повідомляє іспанське видання El Mundo. Варто зазначити, що одним із "адресатів" невідомих став і прем’єр-міністр країни Педро Санчес. Також небезпечну "кореспонденцію" було доставлено до Міноборони Іспанії, а також до авіабази Торрехон-де-Ардос. До речі, співробітники останньої регулярно постачають українських військовослужбовців розвідданими, які використовуються на війні проти росії.

Додамо, що крім представників іспанського уряду та авіабази листи з вибухівкою були виявлені серед кореспонденції компанії Instalaza, розташованої в Сарагосі. Тут розробляють і виготовляють зброю, в тому числі й ту, яка згодом входить у пакети поставок для України.

Посилання, яке виявили біля посольства України в Іспанії

У Міністерстві внутрішніх справ країни зазначають, що перехоплення небезпечного відправлення на ім’я прем’єра Іспанії Педро Санчеса відбулося ще 24 листопада. Представники Міноборони, а також співробітники авіабази, отримали свої посилки вранці 1 грудня.

Наразі авіабаза Торрехон-де-Ардос у Мадриді патрулюється бійцями Національної гвардії, а також Нацполіції. Правоохоронці переконані, що всі посилки пов’язані між собою. Продовжується розслідування, всі сили кинуті знайти на те, щоб знайти відправника. Також існує ймовірність того, що подібна кореспонденція може знаходитися в різних закладах по всій країні.

Зазначимо, що Іспанія є однією з країн-членів НАТО, вона перебуває в Альянсі з 1982 року. Чи залучатимуться до розслідування іноземні експерти, поки не повідомляється. Втім, судячи з позиції західних країн щодо вибуху ракети на території Польщі, особливого резонансу чекати не доводиться.

При цьому генсек НАТО запевняє, що Альянс повністю перебуває на боці України у війні з росією і продовжуватиме підтримувати Київ стільки, скільки знадобиться.