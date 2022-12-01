Пакет із вибухівкою в Іспанії отримало ще одне посольство: дипломат розповів, хто може стояти за цим

Посилки з бомбами можуть бути цілеспрямованою широкомасштабною кампанією проти України

В Іспанії в черговий раз було виявлено посилку з небезпечним вмістом. Цього разу її відправили до посольства Сполучених Штатів у Мадриді.

Сьогодні, 1 грудня, з’явилася інформація про те, що до посольства надійшов конверт, усередині якого знаходилася вибухова речовина. Посилка виявилася ідентичною тій, яку раніше виявляли у дипвідомстві України у Мадриді. Про це повідомляє видання El Mundo.

Інцидент прокоментував глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що ще два наші посольства за кордоном отримали листи з конкретними погрозами. У зв’язку з цими подіями може йтися про цілеспрямовану широкомасштабну кампанію проти України в інших країнах.

"Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогад, хто за цим стоїть, але потрібно простежити всю мережу агентів та людей, залучених до цю кампанію", — сказав Кулеба.

До посольства США в Мадриді надійшла посилка з вибухівкою

Своєю чергою, колишній посол України в Австрії дипломат Олександр Щерба також зазначив, що метою відправки таких "посилок" з вибухівкою для посольства України, ймовірно, могло стати залякування вітчизняних дипломатів. Крім того, він назвав один із можливих мотивів такої акції.

"Можу тільки припустити таке: пам’ятаєте, як цькували нашого футболіста Романа Зозулю? Там в Іспанії є радикальні "ліваки", які, можливо, до цього причетні. Зрозуміло, що для них ми вороги, для всіх цих "леваків". До того ж традиції певної такої терористичної діяльності там в Іспанії є", — каже дипломат.

Нагадаємо, що 1 грудня посилки з вибухівкою отримали кілька державних установ Іспанії. Крім того, аналогічну "пошту" виявили в Міноборони Іспанії та на авіабазу Торрехон-де-Ардос та серед кореспонденції компанії Instalaza.