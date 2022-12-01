Іспанський сором чи акт залякування: дивні деталі вибуху в посольстві України в Мадриді

Олексій Куроп`ятник пояснив "Телеграфу", чому лист з вибухівкою був безглуздою акцією

Доставка посилки з вибухівкою в посольство України в Іспанії з одного боку розкрила недоліки в системі безпеки дипломатичної установи, а з іншого — була дивною та у певній мірі безглуздою.

Таку думку "Телеграфу" висловив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олексій Куроп`ятник, аналізуючи відправлення невідомими вибухівки в українське посольство в Мадриді.

"Ніхто зі співробітників дипломатичних установ не проходить спеціального інструктажу стосовно піротехніки тощо. Зазвичай організація кореспонденції відбувається таким чином: просто приходить поштар і поштові листи відкриває співробітник. Звичайно це робить не консул чи інший дипломат, тому що це взагалі не їхня робота. Це, як правило, робить співробітник з консульського підрозділу, по суті — випадкова людина. Я дуже здивувався цій події (відправлення вибухівки в посольство України в Іспанії, — Авт.). Тому що хто буде відкривати конверти з поштою? Звичайно, що співробітник самої останньої ланки. Це досить дивна і безглузда якась акція. Тому що навіть якщо була адресована безпосередньо послу чи якомусь іншому співробітнику дипустанови, все одно в такому випадку поштовий конверт відкривав би звичайний працівник", — зазначає він.

Відтак, за словами експерта, якби ціллю зловмисників були високопоставлені дипломати, терористи діяли б більш професійно та підготовлено.

У свою чергу, колишній посол України в Австрії, дипломат Олександр Щерба нам також зазначив, що метою листа з вибухівкою для посольства України, скоріше за все, могло бути залякування вітчизняних дипломатів. Та назвав один з можливих мотивів такої акції.

"Можу лише припустити наступне: пам'ятаєте, як цькували нашого футболіста Романа Зозулю? Там в Іспанії є радикальні "ліваки", які можливо до цього причетні. Зрозуміло, що для них ми вороги, для всіх цих "ліваків". До того ж традиції певної такої терористичної діяльності там в Іспанії є", — каже дипломат.

До речі, в побуті часто можна почути словосполучення "іспанський сором". Як пояснюють сучасні словники, іспанський сором — це почуття запеклого збентеження за дії, які роблять інші люди. Це цікаве явище, звичайно, міжнародне, що не має чіткої географічної прив'язки. Проте вважається, що власне ім'я цьому явищу першими дали саме іспанці.

Нагадаємо, 30 листопада біля посольства України в Мадриді стався вибух, внаслідок якого постраждав один із його співробітників. За попередньою інформацією правоохоронців, один із співробітників дипвідомства відкрив конверт, у якому знаходився невеликий вибуховий пристрій.

За даними іспанських ЗМІ, конверт був адресований послу, але не був пропущений через сканер, а розкритий охоронцем у посольському саду.

Як повідомлялось, 1 грудня в Іспанії відразу в кількох важливих державних установах було виявлено посилки з вибуховою речовиною. Попередньо стало відомо, що одним із "адресатів" невідомих став і прем’єр-міністр країни Педро Санчес. Також небезпечну "кореспонденцію" було доставлено до Міноборони Іспанії, а також до авіабази Торрехон-де-Ардос. До речі, співробітники останньої регулярно постачають українських військовослужбовців розвідданими, які використовуються на війні проти росії.