У закривавлених посилках для українських посольств були очі тварин - подробиці МЗС

Пакети були просякнуті рідиною червоного світла та мали характерний запах

Посольства та консульства України у шести країнах отримали "криваві" посилки.

У закривавлених пакетах, що надійшли до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства у Брно були очі тварин.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Facebook.

Крім того, він підкреслив, що вандалізму піддався вхід у квартиру посла у Ватикані, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке через деякий час підтвердилося.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба своєю чергою висловив думку щодо "пошти", яку почали отримувати посольства.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств та консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що низка терактів в Іспанії розпочалася 30 листопада. Тоді до посольства України в Мадриді прийшла підозріла посилка. Вона була відправлена на ім'я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева. Конверт спробував відкрити комендант дипвідомства, але раптом почув, у ньому щось клацнуло. Він відкинув посилку, після чого стався вибух.

1 грудня конверти з вибуховою речовиною всередині отримали кілька держустанов Іспанії. Того ж дня аналогічну пошту серед кореспонденції компанії Instalaza.