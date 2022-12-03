Украина готова дать россии "гарантии безопасности": Арахамия назвал условия

В списке всего четыре пункта

Переговоры между Украиной и россией могут состояться, однако для того, чтобы они начались необходимо, чтобы кремль выполнил ряд условий.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель фракции "Слуга народа", а также глава переговорной группы между Украиной и рф Давид Арахамия, наша страна готова дать россии гарантии безопасности, если та выполнит четыре предварительных условия.

Среди них:

полный вывод войск с территории Украины;

возмещение причиненного ущерба (репарации);

обеспечение наказания для военных преступников;

отказ от ядерного оружия.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", — написал он.

Как сообщалось ранее, вероятность начала переговоров допускал ранее и президент Украины Владимир Зеленский, как и Арахамия, он тоже привел свой список требований, которые россиянам надо выполнить прежде чем они начнутся.

Позже условия также озвучил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отметив, что украинские защитники не примут компромиссов в вопросах полной деоккупации территории Украины.