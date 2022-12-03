Україна готова дати росії "гарантії безпеки": Арахамія назвав умови
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У списку всього чотири пункти
Переговори між Україною та росією можуть відбутися, однак для того, щоб вони почалися, необхідно, щоб кремль виконав низку умов.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу", а також голова переговорної групи між Україною та рф Давид Арахамія, наша країна готова дати Москві гарантії безпеки, якщо та виконає чотири попередні умови.
Серед них:
- повне виведення військ з території України;
- відшкодування заподіяної шкоди (репарації);
- забезпечення покарання військових злочинців;
- відмова від ядерної зброї.
"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки", — написав він.
Як повідомлялося раніше, ймовірність початку переговорів допускав раніше і президент України Володимир Зеленський, як і Арахамія, він також навів свій список вимог, які росіянам треба виконати, перш ніж вони почнуться.
Пізніше умови також озвучив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зазначивши, що українські захисники не ухвалять компромісів у питаннях повної деокупації території України.