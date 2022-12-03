Україна готова дати росії "гарантії безпеки": Арахамія назвав умови

У списку всього чотири пункти

Переговори між Україною та росією можуть відбутися, однак для того, щоб вони почалися, необхідно, щоб кремль виконав низку умов.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу", а також голова переговорної групи між Україною та рф Давид Арахамія, наша країна готова дати Москві гарантії безпеки, якщо та виконає чотири попередні умови.

Серед них:

повне виведення військ з території України;

відшкодування заподіяної шкоди (репарації);

забезпечення покарання військових злочинців;

відмова від ядерної зброї.

"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки", — написав він.

Як повідомлялося раніше, ймовірність початку переговорів допускав раніше і президент України Володимир Зеленський, як і Арахамія, він також навів свій список вимог, які росіянам треба виконати, перш ніж вони почнуться.

Пізніше умови також озвучив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зазначивши, що українські захисники не ухвалять компромісів у питаннях повної деокупації території України.