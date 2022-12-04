Чужие не сломали и своим не дам: Пташка из Азовстали прокомментировала хейт со стороны украинцев

Девушка отметила, что не собирается молча выслушивать оскорбления

Екатерина Полищук, более известная, как Пташка с "Азовстали", отреагировала на нападки недоброжелателей в сети.

Как Полищук сообщила в своем Фейсбук, она ждала, что события будут разворачиваться подобным образом, но отметила, что не собирается меняться из-за критики.

"Чужие не сломали и своим не дам. Я ждала такой ситуации, потому что идеальный образ меня рисовал каждый и черты этого идеала были у каждого свои. А тут оказывается у меня и мнение своё есть, и человеком без позиции меня не назовешь, и еще и огрызаюсь, а не молча камни спиной ловлю", — написала она.

Также девушка сообщила, что намерена дальше продолжать подготовку к дипломатической и медийной работе для освобождения украинцев и украинок, которые оказались в российском плену. Кроме того, она поблагодарила тех неравнодушных, кто ее поддержал.

Как сообщалось ранее, заместитель декана НАУ Ирина Лесь жестко высказалась в отношении Пташки в комментариях к записи о награждении ее медалью "За мужество", что привело к масштабному скандалу в сети.

При этом некоторые пользователи сети и вовсе призвали руководство НАУ отправить Лесь в отставку. Замдекана после этого попыталась списать все на то, что ее взломали.

Напомним, Полищук находилась в числе тех украинских защитников, которые держали оборону завода Азовсталь в Мариуполе. Из плена ее вернули во время масштабного обмена 21 сентября

После этого она сообщила, что намерена продолжать борьбу за Украину и добиваться освобождения всех защитников Мариуполя.