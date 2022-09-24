Укр

Вернулись, чтобы бороться дальше: защитница Мариуполя "Пташка" обратилась к украинцам

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Автор
Екатерина Полищук Новость обновлена 24 сентября 2022, 11:32
Екатерина Полищук

Защитница "Азовстали" появилась в Instagram впервые по возвращению домой

Парамедик-доброволица Екатерина Полищук, она же "Пташка", была освобождена из российского плена в среду, 21 сентября, вместе с большой частью других защитников Мариуполя и была сразу замечена на первых фотографиях прибывших на территорию Украины военных. Девушка, прославившаяся своими песнями в подземелье завода "Азовсталь" весной, наконец-то опубликовала первый пост после освобождения.

Пост был размещен на ее странице в Instagram. Она сообщила, что она дома, все защитники города Мариуполь будут возвращены домой, а борьба против российских захватчиков будет продолжаться.

Пост "Пташки"

Кроме того, она опубликовала сториз, где поблагодарила украинцев за поддержку и поздравление.

"Если перестану улыбаться — я умерла. А я жива. Я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это только начало", — отметила Екатерина.

Сториз "Пташки"

Пользователи сети активно поздравляют защитницу с возвращением в Украину и эмоционально выражают благодарность. Также украинцы вспоминают о том, что другие защитники "Азовстали" должны быть возвращены домой.

комментарии, Пташка, Екатерина Полищук
комментарии, Пташка, Екатерина Полищук
комментарии, Птичка, Екатерина Полищук
Комментарии под постом "Пташки"

Как сообщалось ранее, Екатерина Полищук недавно была освобождена из плена — кто она и чем известна среди украинцев.

Кроме того, "Телеграф" рассказал историю Михаила Вершинина — дважды "киборг" и начальник патрульной полиции Мариуполя встал на защиту "Азовстали" с украинскими военными и находился в плену.

Теги:
#Украина #Азовсталь #РФ #Война #Мариуполь #Обмен пленными #ВСУ #Пташка