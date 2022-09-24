Вернулись, чтобы бороться дальше: защитница Мариуполя "Пташка" обратилась к украинцам

Защитница "Азовстали" появилась в Instagram впервые по возвращению домой

Парамедик-доброволица Екатерина Полищук, она же "Пташка", была освобождена из российского плена в среду, 21 сентября, вместе с большой частью других защитников Мариуполя и была сразу замечена на первых фотографиях прибывших на территорию Украины военных. Девушка, прославившаяся своими песнями в подземелье завода "Азовсталь" весной, наконец-то опубликовала первый пост после освобождения.

Пост был размещен на ее странице в Instagram. Она сообщила, что она дома, все защитники города Мариуполь будут возвращены домой, а борьба против российских захватчиков будет продолжаться.

Пост "Пташки"

Кроме того, она опубликовала сториз, где поблагодарила украинцев за поддержку и поздравление.

"Если перестану улыбаться — я умерла. А я жива. Я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это только начало", — отметила Екатерина.

Сториз "Пташки"

Пользователи сети активно поздравляют защитницу с возвращением в Украину и эмоционально выражают благодарность. Также украинцы вспоминают о том, что другие защитники "Азовстали" должны быть возвращены домой.

Комментарии под постом "Пташки"

Как сообщалось ранее, Екатерина Полищук недавно была освобождена из плена — кто она и чем известна среди украинцев.

Кроме того, "Телеграф" рассказал историю Михаила Вершинина — дважды "киборг" и начальник патрульной полиции Мариуполя встал на защиту "Азовстали" с украинскими военными и находился в плену.