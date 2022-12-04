"Ужасный плен, плюсанула 12 киллограм": замдекана НАУ угодила в громкий скандал из-за насмешки над "Пташкой" с "Азовстали"

Ирина Лесь заявила, что её соцсети взломали

Украинский Национальный авиационный университет (НАУ) угодил в громкий скандал из-за высказываний декана факультета международных отношений Ирины Лесь. Всё дело в том, что Лесь разразилась довольно жесткими комментариями в адрес добровольца-парамедика из "Азовстали" Екатерины Полищук с позывным "Пташка".

Как пишет "24 канал" свои высказывания она разместила под постом, который был посвящен награждению "Пташки" орденом "За мужество". Там, в ответ на комментарий о том, что парамедик прошла ужасный плен, Лесь написала следующее:

"Ужасный плен. Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала".

На скандальный комментарий обратил внимание украинский общественный деятель Роман Синицын. Мужчина обратился к ректору университета с вопросом, поддерживает ли он слова своей подчиненной.

"Максим Луцкий, вы тоже поддерживаете высказывания своей подчиненной, или, может, будет созван Ученый совет и эту курицу уволят?" – передает издание слова Синицына.

Данный комментарий, по словам общественного деятеля, был удалён администрацией соцсети.

"Предыдущее мое сообщение о замдеканше, прости Господи, НАУ, снесли ботофермой за "сравнение людей с животными и насекомыми" бгг", — пишет Синицын.

В свою очередь, как пишет издание, спустя день Ирина Лесь открестилась от своих слов и заявила, что что на нее якобы была совершена кибератака.

"С моего фейсбука были оставлены под некоторыми постами негативные отзывы, хочу сообщить, что я не комментировала никого и если эта деятельность была, то она исходила не от меня"– пишет Лесь.

Также она добавила, что уважает наших защитниц и очень радуется когда нашему государству удается забрать из плена.

Тем не менее градус критики Лесь своими оправданиями не смогла снизить. Многие пользователи, вставшие на защиту "Пташки", посчитали, что инцидент нельзя игнорировать, а виновница должна понести наказание.

На инцидент уже успели отреагировать и в НАУ. Там заявили, что по поводу случившегося администрация проведет собственное расследование.

"Администрация университета выясняет детали инцидента и устанавливает действительно ли заместитель декана Факультета международных отношений по воспитательной работе НАУ Лесь Ирина Александровна является автором сообщений на странице Екатерины Полищук", — пишут в НАУ.

Также там добавили, что администрация университета осуждает любые проявления неуважения к Героям и Защитникам Украины. А потому, в случае доказательства причастности Лесь к оскорблениям в адрес Екатерины Полищук, будут инициированы процедуры привлечения ее к ответственности и/или увольнению.

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