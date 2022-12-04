"Жахливий полон, плюсанула 12 кілограм": заступниця декана НАУ потрапила у гучний скандал через насмішку над "Пташкою" з "Азовсталі"

Ірина Лесь заявила, що її соцмережі зламали

Український Національний авіаційний університет (НАУ) потрапив у гучний скандал через висловлювання декана факультету міжнародних відносин Ірини Лесь. Вся справа в тому, що Лесь вибухнула досить жорсткими коментарями на адресу добровольця-парамедика з "Азовсталі" Катерини Поліщук із позивним "Пташком".

Як пише "24 канал", свої висловлювання вона розмістила під постом, який був присвячений нагородженню "Пташки" орденом "За мужність". Там, у відповідь на коментар про те, що парамедик пройшла жахливий полон, Лесь написала таке:

"Жахливий полон. Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв’ю рашківським каналам давала".

На скандальний коментар звернув увагу український громадський діяч Роман Синіцин. Чоловік звернувся до ректора університету із запитанням, чи підтримує він слова своєї підлеглої.

"Максим Луцький, ви теж підтримуєте висловлювання своєї підлеглої, чи, може, буде скликано Вчену раду і цю курку звільнять?" – передає видання слова Синіцина.

Цей коментар, за словами громадського діяча, було видалено адміністрацією соцмережі.

"Попереднє моє повідомлення про заступника деканша, пробач Господи, НАУ, знесли ботофермою за "порівняння людей з тваринами і комахами" бгг", — пише Синіцин.

У свою чергу, як пише видання, через день Ірина Лесь відхрестилася від своїх слів і заявила, що на неї нібито було здійснено кібератаку.

"З мого фейсбуку були залишені під деякими постами негативні відгуки, хочу повідомити, що я не коментувала нікого і якщо ця діяльність була, то вона не виходила від мене" — пише Лесь.

Також вона додала, що поважає наших захисниць і дуже радіє, коли нашій державі вдається забрати з полону.

Проте градус критики Лесь своїми виправданнями не змогла зменшити. Багато користувачів, які стали на захист "Пташки", вважали, що інцидент не можна ігнорувати, а винуватця має покарати.

На інцидент уже встигли відреагувати і НАУ. Там заявили, що з приводу того, що сталося, адміністрація проведе власне розслідування.

"Адміністрація університету з’ясовує деталі інциденту та встановлює чи справді заступник декана Факультету міжнародних відносин з виховної роботи НАУ Лесь Ірина Олександрівна є автором повідомлень на сторінці Катерини Поліщук", — пишуть у НАУ.

Також там додали, що адміністрація університету засуджує будь-які прояви неповаги до Героїв та Захисників України. А тому, у разі доведення причетності Лесь до образ на адресу Катерини Поліщук, будуть ініційовані процедури притягнення її до відповідальності та/або звільнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії колишній диякон РПЦ придумав собі дівчину і від її імені закликає ґвалтувати українок.

Також ми повідомляли про те, що російський телеканал "Дощ", який зараз проводить своє мовлення з Латвії, потрапив у гучний скандал через висловлювання свого ведучого.