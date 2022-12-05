Хейт против Пташки: кто и за что ее унизил и что такого она сказала о Зеленском

Сама Пташка пишет, что люди идеализировали ее и этот идеал у каждого разный

Парамедик из Азовстали Екатерина Полищук "Пташка", которой осенью удалось выйти на свободу из российского плена, уже успела разгневать инквизицию фейсбука.

Критики "Пташки" писали оскорбления под своими настоящими именами и тоже прославились. В добавок ко всем приключениям в соцсетях, страницу Полищук на месяц заблокировал Instagram:

"Транслируешь свои мысли? На, минус страница, которой три года… Но это писец, уважаемые", — написала Пташка в новом Телеграмм-канале.

Причина хейта

2 декабря Екатерина Полищук вместе с другими освобожденными из плена защитниками получила награду от президента Владимира Зеленского. Пташка получила орден ІІІ степени "За мужество", а впоследствии разместила фото с этого мероприятия в Facebook.

Там девушка написала, что посвящает награду павшим собратьям, которые научили ее мужеству. Также защитница "Азовстали" поблагодарила президента. Впоследствии ее слова стали цитатой раздора:

"Уважаю и всем сердцем поддерживаю нашего Президента, и пересмотрела о нем мнение с началом полномасштабного вторжения. Это настоящий лидер и руководитель. Не все решения понятны широкой общественностью, однако путь к победе стремителен и настойчив. Спасибо ему. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд. Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности и не в состоянии ответить даже за себя и свои действия", — написала Пташка.

Пост Пташки

В комментариях Полищук раскритиковали люди со странными страницами и пустыми аватарками (похожие на ботов) за благодарность Зеленскому, обвинили в продажности и даже сравнили с Надеждой Савченко. Среди критиков были и настоящие люди, например преподавательница из НАУ.

В частности, в соцсетях спрашивали о ненадлежащей подготовке на уровне государства к защите Мариуполя.

Как это часто бывает в последнее время, за волной критики последовала волна на защиту. В частности, многие поддержали госпитальерку, сказали, что после месяцев плена Полищук может сама разобраться, кого благодарить и кого поддерживать.

Была также третья волна комментариев — пользователи соцсетей увидели теорию заговора и ИПСО, направленную на раскол страны.

Сама Пташка таким образом прокомментировала проклятия и унижения в свой адрес:

"Какие вы смешные, мои дорогие изменофильчики. Пока вы воюете против тех, кто борется за Украину, мы работаем дальше… Хотя и по моему скромному мнению вы глубоко ошибаетесь поселяя раздор в инфопространстве такой тяжелой войны, вы все равно мои братья и сестры, часть моего народа, за которое я буду бороться до последнего вздоха", — написала Полищук.

Впоследствии она добавила, что ждала такой ситуации, потому что представление об идеале было у каждого своим.

"А тут оказывается у меня и точка зрения своя есть, и человеком без позиции меня не назовешь, и еще огрызаюсь, а не молча камни спиной ловлю. А я к тому еще и ругаюсь, сплю на боку и не люблю яблок", — написала Пташка.

Заместительницу декана могут уволить за хейт Пташки

Одним из хейтеров оказалась заместитель декана факультета международных отношений НАУ Ирина Лесь.

"Ужасный плен. Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала", — написала Лесь.

После публичного осуждения Лесь заявила, что ее страницы в соцсетях якобы сломали.

В НАУ же сообщили, что в случае доказательства причастности Лесь к оскорблениям в адрес Полищук, будут инициированы процедуры привлечения ее к ответственности и/или увольнению.

Речь идет о сюжете пропагандистских СМИ, когда Екатерина была в плену. Девушка держалась достойно и не реагировала на провокации, хотя в интервью девушку называют снайпершей. На видео Екатерина Полищук общается на украинском, пытается шутить и говорит, что ей стыдно только перед мамой, потому что на одном из видеообращений употребляла нецензурную лексику.

Как сообщал Телеграф, Екатерина Полищук, находясь в окружении и под обстрелами, записывала ободряющие обращения и песни с подземелий завода "Азовсталь".

Полищук попала в плен в мае 2022 года. Девушку вместе с другими защитниками отправили в колонию Еленовки, где враг казнил более полусотни украинских воинов.

После возвращения из плена в сентябре "Пташка" заявила, что борьба против российских захватчиков будет продолжаться.