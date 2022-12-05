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Хейт против Пташки: кто и за что ее унизил и что такого она сказала о Зеленском

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Критика вспыхнула после награды от Зеленского, далее хейтеры критиковали все подряд.
Критика вспыхнула после награды от Зеленского, далее хейтеры критиковали все подряд.. Фото Офис президента

Сама Пташка пишет, что люди идеализировали ее и этот идеал у каждого разный

Парамедик из Азовстали Екатерина Полищук "Пташка", которой осенью удалось выйти на свободу из российского плена, уже успела разгневать инквизицию фейсбука.

Критики "Пташки" писали оскорбления под своими настоящими именами и тоже прославились. В добавок ко всем приключениям в соцсетях, страницу Полищук на месяц заблокировал Instagram:

"Транслируешь свои мысли? На, минус страница, которой три года… Но это писец, уважаемые", — написала Пташка в новом Телеграмм-канале.

Причина хейта

2 декабря Екатерина Полищук вместе с другими освобожденными из плена защитниками получила награду от президента Владимира Зеленского. Пташка получила орден ІІІ степени "За мужество", а впоследствии разместила фото с этого мероприятия в Facebook.

Там девушка написала, что посвящает награду павшим собратьям, которые научили ее мужеству. Также защитница "Азовстали" поблагодарила президента. Впоследствии ее слова стали цитатой раздора:

"Уважаю и всем сердцем поддерживаю нашего Президента, и пересмотрела о нем мнение с началом полномасштабного вторжения. Это настоящий лидер и руководитель. Не все решения понятны широкой общественностью, однако путь к победе стремителен и настойчив. Спасибо ему. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд. Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности и не в состоянии ответить даже за себя и свои действия", — написала Пташка.

Пост Пташки

В комментариях Полищук раскритиковали люди со странными страницами и пустыми аватарками (похожие на ботов) за благодарность Зеленскому, обвинили в продажности и даже сравнили с Надеждой Савченко. Среди критиков были и настоящие люди, например преподавательница из НАУ.

В частности, в соцсетях спрашивали о ненадлежащей подготовке на уровне государства к защите Мариуполя.

Как это часто бывает в последнее время, за волной критики последовала волна на защиту. В частности, многие поддержали госпитальерку, сказали, что после месяцев плена Полищук может сама разобраться, кого благодарить и кого поддерживать.

Была также третья волна комментариев — пользователи соцсетей увидели теорию заговора и ИПСО, направленную на раскол страны.

Сама Пташка таким образом прокомментировала проклятия и унижения в свой адрес:

"Какие вы смешные, мои дорогие изменофильчики. Пока вы воюете против тех, кто борется за Украину, мы работаем дальше… Хотя и по моему скромному мнению вы глубоко ошибаетесь поселяя раздор в инфопространстве такой тяжелой войны, вы все равно мои братья и сестры, часть моего народа, за которое я буду бороться до последнего вздоха", — написала Полищук.

Впоследствии она добавила, что ждала такой ситуации, потому что представление об идеале было у каждого своим.

"А тут оказывается у меня и точка зрения своя есть, и человеком без позиции меня не назовешь, и еще огрызаюсь, а не молча камни спиной ловлю. А я к тому еще и ругаюсь, сплю на боку и не люблю яблок", — написала Пташка.

Заместительницу декана могут уволить за хейт Пташки

Одним из хейтеров оказалась заместитель декана факультета международных отношений НАУ Ирина Лесь.

"Ужасный плен. Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала", — написала Лесь.

После публичного осуждения Лесь заявила, что ее страницы в соцсетях якобы сломали.

В НАУ же сообщили, что в случае доказательства причастности Лесь к оскорблениям в адрес Полищук, будут инициированы процедуры привлечения ее к ответственности и/или увольнению.

Речь идет о сюжете пропагандистских СМИ, когда Екатерина была в плену. Девушка держалась достойно и не реагировала на провокации, хотя в интервью девушку называют снайпершей. На видео Екатерина Полищук общается на украинском, пытается шутить и говорит, что ей стыдно только перед мамой, потому что на одном из видеообращений употребляла нецензурную лексику.

Как сообщал Телеграф, Екатерина Полищук, находясь в окружении и под обстрелами, записывала ободряющие обращения и песни с подземелий завода "Азовсталь".

Полищук попала в плен в мае 2022 года. Девушку вместе с другими защитниками отправили в колонию Еленовки, где враг казнил более полусотни украинских воинов.

После возвращения из плена в сентябре "Пташка" заявила, что борьба против российских захватчиков будет продолжаться.

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#Скандал #Азовсталь #Мариуполь #Владимир Зеленский #Пташка #Соцмережі