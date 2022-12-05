Хейт проти Пташки: хто та за що її принизив та що такого вона сказала про Зеленського

Сама Пташка пише, що люди ідеалізували її і цей ідеал у кожного різний

Парамедикиня з Азовсталі Катерина Поліщук "Пташка", якій восени вдалося вийти на волю із російського полону, вже встигла розгнівати інквізицію фейсбуку.

Критики "Пташки" писали образи під своїми справжніми іменами і теж прославилися. До всіх пригод у соцмережах, сторінку Поліщук на місяць заблокував Instagram:

"Транслюєш свої думки? На, мінус сторінка, якій три роки… Але це писець, шановні", — написала Пташка у новому Телеграм-каналі.

Причина хейту

2 грудня Катерина Поліщук разом з іншими звільненими з полону захисниками отримала нагороду від президента Володимира Зеленського. Пташка отримала орден ІІІ ступеня "За мужність", а згодом розмістила фото із цього заходу у Facebook.

Там дівчина написала, що присвячує нагороду полеглим побратимам, які навчили її мужності. Також захисниця "Азовсталі" подякувала президенту. Згодом її слова стали цитатою розбрату:

"Поважаю та всім серцем підтримую нашого Президента, і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер та керівник. Не всі рішення зрозумілі широкому загалу, проте шлях до перемоги стрімкий і наполегливий. Дякую йому. Це надлюдська відповідальність та титанічна праця. Критикувати і поливати брудом можуть лише люди, які близько не уявляють масштаби його відповідальності й неспроможні відповісти навіть за себе та свої дії", — написала Пташка.

Пост Пташки

У коментарях Поліщук розкритикували люди з дивними сторінками та пустими аватарками (схожі на ботів) за подяку Зеленському, звинуватили у продажності та навіть порівняли з Надією Савченко. Серед критиків були й справжні люди, як-от викладачку з НАУ.

Зокрема, у соцмережах запитували про неналежну підготовку на рівні держави до захисту Маріуполя.

Як це часто буває останнім часом, за хвилею критики послідувала хвиля на захист. Зокрема, багато хто підтримав госпітальєрку, сказав, що після місяців полону Поліщук може сама розібратися, кому дякувати і кого підтримувати.

Була також третя хвиля коментарів — тут дописувачі соцмереж побачили теорію змови та ІПСО, спрямовану на розкол країни.

Сама Пташка прокоментувала прокльони та приниження у свою адресу:

"Які ви смішні, мої любі зрадофільчики. Поки ви воюєте проти тих, хто бореться за Україну ми працюємо далі… Хоч і на мою скромну думку ви глибоко помиляєтесь поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни, ви всеодно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху", — написала Поліщук.

Згодом вона додала, що чекала такої ситуації, бо риси ідеалу були в кожного свої.

"А тут виявляється в мене і думка своя є, і людиною без позиції мене не назвеш, і ще й огризаюсь, а не мовчки каміння спиною ловлю. А я до того ще й лаюсь, сплю на боку і не люблю яблук", — написала Пташка.

Заступницю декана можуть звільнити за хейт Пташки

Одним із хейтерів була заступниця декана факультету міжнародних відносин НАУ Ірина Лесь.

"Жахливий полон. Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв’ю рашківським каналам давала", — написала Лесь.

Після публічного засудження Лесь заявила, що її сторінки в соцмережах нібито зламали.

У НАУ ж повідомили, що у разі доказу причетності Лесь до образ на адресу Поліщук, буде ініційовано процедури притягнення її до відповідальності та/або звільнення.

Мова йде про сюжет пропагандистських ЗМІ, коли Катерина була в полоні. Дівчина трималась гідно і не реагувала на провокації, хоча в інтерв’ю дівчину називають "снайперкою". На відео Катерина Поліщук спілкується українською, намагається жартувати і каже, що їй соромно лише перед мамою, бо на одному з відеозвернень вживала нецензурну лексику.

Як повідомляв "Телеграф", Катерина Поліщук, перебуваючи в оточенні та під обстрілами, записувала підбадьорливі звернення та пісні з підземель заводу "Азовсталь".

Поліщук потрапила до російського полону у травні 2022 року. Дівчину разом з іншими захисниками відправили в колонію Оленівки, де ворог стратив понад півсотні українських воїнів.

Після повернення з полону у вересні "Пташка" заявила, що боротьба проти російських загарбників триватиме.