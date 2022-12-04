Чужі не зламали і своїм не дам: Пташка з Азовсталі прокоментувала хейт з боку українців

Дівчина зазначила, що не збирається мовчки вислуховувати образи

Катерина Поліщук, більш відома як Пташка з "Азовсталі", відреагувала на нападки недоброзичливців у мережі.

Як Поліщук повідомила у своєму Фейсбуку, вона чекала, що події розгортатимуться подібним чином, але зазначила, що не збирається змінюватися через критику.

"Чужі не зламали і своїм не дам. Я чекала такої ситуації, тому що ідеальний образ мене малював кожен і риси цього ідеалу були у кожного свої. А тут виявляється у мене і думка своя є, і людиною без позиції мене не назвеш, і ще й огризаюся, а не мовчки каміння спиною ловлю", — написала вона.

Також дівчина повідомила, що має намір далі продовжувати підготовку до дипломатичної та медійної роботи для звільнення українців та українок, які опинились у російському полоні. Крім того, вона подякувала тим небайдужим, хто її підтримав.

Як повідомлялося раніше, заступник декана НАУ Ірина Лесь жорстко висловилася щодо Пташки у коментарях до запису про нагородження її медаллю "За мужність", що призвело до масштабного скандалу у мережі.

При цьому деякі користувачі мережі взагалі закликали керівництво НАУ відправити Лесь у відставку. Заступник декана після цього спробувала списати все на те, що її сторінку зламали.

Нагадаємо, Поліщук була серед тих українських захисників, які тримали оборону заводу Азовсталь у Маріуполі. З полону її повернули під час масштабного обміну 21 вересня

Після цього вона повідомила, що має намір продовжувати боротьбу за Україну та домагатися звільнення всіх захисників Маріуполя.