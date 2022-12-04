Россияне использовали химическое оружие на востоке Украины: что о нём известно (видео)

Украинским воинам приходится держать оборону в химзащите

Российские войска во время полномасштабной войны с Украиной уже давно не гнушаются использовать запрещенное оружие, а украинские воины находят всё новые доказательства преступлений рф.

Так, на странице Военно-морских сил ВСУ появилась информация о применении россией химического оружия – аэрозольных гранаты "К-51".

Что из себя представляет граната К-51

По данным из открытых источников, данное оружие было разработано в СССР и является значительно более мощным аналогом гранат для разгона демонстраций. Внутри её корпуса находится порошкообразное сильно раздражающее вещество нелетального действия (вероятно CS — 2-хлоробензальмалононитрил). После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты. Горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химикатов.

Противник, попавший в аэрозольное облако, без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняют слизь.

В ВСМ сообщают, что данный вид оружия оккупанты сбрасывают с дронов на наших воинов на востоке нашей страны. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты.

"Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу и к каким бы террористическим методам не прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать", — ВМС ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты минируют территорию Донбасса опасными боеприпасами.

Также мы сообщали о том, что украинские военные рассказали о нынешней обстановке под Бахмутом.