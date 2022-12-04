Россияне использовали химическое оружие на востоке Украины: что о нём известно (видео)
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Украинским воинам приходится держать оборону в химзащите
Российские войска во время полномасштабной войны с Украиной уже давно не гнушаются использовать запрещенное оружие, а украинские воины находят всё новые доказательства преступлений рф.
Так, на странице Военно-морских сил ВСУ появилась информация о применении россией химического оружия – аэрозольных гранаты "К-51".
Что из себя представляет граната К-51
По данным из открытых источников, данное оружие было разработано в СССР и является значительно более мощным аналогом гранат для разгона демонстраций. Внутри её корпуса находится порошкообразное сильно раздражающее вещество нелетального действия (вероятно CS — 2-хлоробензальмалононитрил). После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты. Горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химикатов.
Противник, попавший в аэрозольное облако, без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняют слизь.
В ВСМ сообщают, что данный вид оружия оккупанты сбрасывают с дронов на наших воинов на востоке нашей страны. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты.
"Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу и к каким бы террористическим методам не прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать", — ВМС ВСУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты минируют территорию Донбасса опасными боеприпасами.
Также мы сообщали о том, что украинские военные рассказали о нынешней обстановке под Бахмутом.