Почему россия снова ударила ракетами по Украине и применит ли ядерное оружие: эксперт оценил угрозы

Николай Саламаха связывает ракетное обострение с "бавовной" на военных аэродромах рф

Очередной массированный ракетный удар по Украине вероятнее всего спровоцирован как реакция кремля на взрывы на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области и на аэродроме под Рязанью.

Такую оценку "Телеграфу" сделал военный эксперт Николай Саламаха, комментируя возможные причины и последствия "бавовны" в городах россии за многие сотни километров от украинской границы.

"Реакция россии на эти события (под Рязанью и на Саратовщине, — Авт. ) сегодня уже была — очередной массированный запуск ракет… Пока еще неясно, как нам противодействовать этому дальше", — отметил эксперт.

В то же время угрозы применения россией ядерного оружия по Украине в ответ на возможные удары ВСУ по объектам стратегической авиации рф эксперт оценивает как низкие. Как известно, согласно военной доктрине россии, москва зафиксировала свое право применять ядерное оружие в ответ, если выводятся из строя какие-либо объекты ее ядерных сил. В пропагандистских телеграмм-каналах россии начались уже соответствующие информационные вбросы.

"Давайте исходить из того, что авиационная компонента так называемой ядерной стратегии для россии не самая главная. Потому что в рф основа — все-таки межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования. А ракеты воздушного базирования — нет. Был даже такой период, когда россияне вынуждены были закупать у американцев хранилища, чтобы хранить эти боеголовки. И честно говоря, сейчас ни один специалист не сможет дать четкий конкретный ответ, сколько таких боеголовок имеет россия, готовых к применению", — отмечает он.

По словам эксперта, тема также настолько табуирована, что никакой информации о состоянии ядерного арсенала россии и ее готовности наносить ядерные удары (в частности, по Украине, — Авт.) нет.

"Приблизительно такая же ситуация с тактическим ядерным оружием, когда рассказывают, что, мол, россия может его применить и т.д. Но ведь для его использования нужно иметь средства, специалистов и отдельные батальоны (которые в частности были в советской армии) засечки ядерных взрывов, чтобы оценивать результативность ударов и планировать дальнейшие пуски. Этого в россии даже организационно нет", - пояснил эксперт.

Николай Саламаха также оценил, насколько может измениться ход войны, если удары по аэродромам со стратегической авиацией россии были нанесены украинскими беспилотниками. По его мнению, рисунка войны это изменит, даже если у Украины будет большое количество таких дальнобойных БПЛА.

"Все будет зависеть, какое количество этих дронов будет у нас, какой будет уровень подготовки, какие приоритетные цели. А также насколько мы будем иметь такое большое количество операторов, чтобы одновременно использовать эти беспилотники. Ведь когда неожиданно прорывается один-два дрона, здесь проблем нет. Как только мы начнем их применять массово, враг начнет использовать средства борьбы с дронами. Во-первых, у них в принципе достаточно мощное радиолокационное поле, потому что мы на расстоянии более 100 км все-таки не наносим поражений по их радиолокационным комплексам и станциям. Во-вторых, у россиян достаточно большое количество еще советских "Тунгусок" и "Панцирь-С" (причем уже в двух модификациях), которые будут достаточно эффективными против БПЛА. Главное для них — правильно определить приоритет и разместить на их объектах хотя бы по 2-3 комплекса", - аргументировал военный эксперт.

Отметим, что после взрывов в россии поднялась волна паники, в социальных сетях обратили внимание на ряд важных нюансов, сопровождавших "бавовну". Многие, просмотрев видео с места событий, заподозрили, что была атака вовсе не с помощью беспилотника (предварительная причина взрыва), а якобы с помощью ракетного вооружения.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт Евгений Дикий, комментируя взрывы в Энгельсе, предположил, что в дальнейшем подобные "бавовны" на военных объектах россии будут продолжаться.

Также мы сообщали о том, что известный волонтер Тарас Чмут рассказал о проекте "хлопок в Москве".