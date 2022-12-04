ВСУ продолжают контрнаступление на Луганщине: актуальные карты боев в Украине

Обстрелы продолжаются вдоль линии фронта

Украинские военные подняли флаг напротив Херсона на левом берегу Днепра. Даже ограниченный, переход на другой берег может стать плацдармом для действий военных. На востоке меняется погода — земля вдоль линии фронта на участке Кременная-Сватово промерзла и темп военных действий может возрасти.

Как сообщают в Институте изучения войны (ISW) украинские силы, вероятно уже продолжали наступление в районе Кременной. Российские оккупанты продолжают атаки на Донеччине — Бахмут, Авдеевка, запад области, а также в восточной части Запорожской области.

Оккупанты на юге продолжают вывозить коллаборантов из населенных пунктов. В последнее время — из Олешек.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские контрнаступательные действия продолжаются в районе Кременной и Сватово. Операции могут проходить в районе Куземовки, Коломычихи, Житловки. Из нескольких источников поступила информация, что в районе Червонопоповки украинские военные могли продвинуться. Оккупанты строят вторую линию оборону юго-восточнее Сватово около Старобельска. Украинские военные бьют по линиям снабжения оккупантов.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области удалось отбить атаки россиян в районе Соледара и Опытного. На Бахмутском направлении в целом продолжаются серьезные бои. Оккупанты также атакуют на юго-западе от Авдеевки в районе Невельского, Красногоровки и Марьинки. Россияне также заявили про отражение украинских атак в районе Солодкого и Новомайорска (запад Донецкой области) и Шевченко (восток Запорожской).

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают оборонительные действия и обстрелы в Херсонской области. Из Олешек вывезли все коллаборантов. В Запорожской области украинские силы продолжают бить по скоплениям врага в Мелитополе и Васильевке. Россияне боятся, что украинские военные пойдут атакой на этом участке фронта.

Карта боевых действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, на каких условиях Украина готова говорить с россией о "гарантиях безопасности". Отметим, что эксперты считают любое заключения перемирия с рф сейчас — опасным для Украины.