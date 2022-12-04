Первый флаг и бегство предателей: что происходит на левобережной Херсонщине (видео)

Жители временно оккупированных территорий на левом берегу Днепра уже заждались прихода защитников

Украинские военнослужащие продолжают работать над планом деоккупации западной части Херсонщины. Пока россияне устраивают регулярные обстрелы освобожденного Херсона, ВСУ совершают на левом берегу Днепра диверсии и помогают эвакуироваться мирным жителям. Неудивительно, что на этом фоне участились сообщения о бегстве коллаборантов вглубь оккупированных территорий.

Подробную картину происходящего на левобережье области собрал "Телеграф", ссылаясь на Центр национального сопротивления и спецподразделение украинской армии "Карлсон". Отметим, что оккупанты заметно нервничают и все больше суетятся: видимо, в предвкушении очередного отступления.

На данный момент известно, что переселение предателей произошли сразу в нескольких населенных пунктах Херсонщины. Накануне представители оккупационной "администрации", полицаи и другие любители "русского мира" покинули Олешки, а чуть раньше — Новую Каховку. Сообщается, что выезжали даже те, кто пытался запугивать и склонять к сотрудничеству жителей с проукраинской позицией.

Олешки на карте

В это же время глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подчеркивает, что до 5 декабря включительно людям разрешено переправляться через Днепр с помощью личных плавсредств. Такое разрешение действует на участке "Речной вокзал". Власти хотят позволить жителям Херсона, которые временно оказались отрезаны от дома на дачах, расположенных на левом берегу, добраться до города.

А бойцы ВСУ тем временем продолжают работать над постепенной деоккупацией региона. Так, по данным спецподразделения "Карлсон", на левом берегу области накануне наконец-то поднялся первый украинский флаг. К сожалению, пока это касается спецоперации, а не освобождения населенного пункта, однако намек оккупантам сделан предельно ясный.

"Это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонской области", — уверены военнослужащие, установившие сине-желтое знамя на речном портовом кране.

Ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли серьезная возможность для возвращения российской армии в Херсон и дальнейшего продвижения к Николаеву. Свою точку зрения озвучил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также мы поделились историей одного из участников херсонского сопротивления, который чудом спас украинский беспилотник, чтобы вернуть его ВСУ.