"Логике не поддаются": Ким оценил шансы повторного наступления рф на Херсон

Враг продолжает использовать принцип "пушечного мяса", пытаясь удержать определенные рубежи

В россии считают, что способны "освободить" Херсонскую область, невзирая на недавнее позорное берег на левый берег Днепра. Возможности для возвращения россиян на прежние позиции являются весьма ограниченными, исходя из военных оценок, однако действия оккупантов часто не поддаются логике. Именно поэтому планировать дальнейшие шаги противника порой бывает столь сложно.

Подробнее об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Liga.Net. Чиновник подчеркивает, что пока вполне вероятным является сценарий, по которому россияне могут попытаться отвлечь ВСУ с помощью свежего "пушечного мяса", брошенного на южное направление фронта.

В целом же адекватности и продуманности в поведении российских солдат Ким не наблюдает.

"Есть команды срочно взять некоторые рубежи, которые не поддаются логике. А поскольку мы пользуемся именно логикой, планировать действия россиян — невозможно", — отмечает он.

Конкретно на вопрос о вероятном повторном наступлении на Херсон и Николаев Виталий Ким не отвечает. При этом, по его словам, военнослужащие утверждают: россиянам будет сложно в данное время года форсировать Днепр, если они решат "вернуться". Любые другие действия на этом направлении также будут требовать от врага максимальных усилий, что не всегда совпадает с их возможностями.

Ранее "Телеграф" писал, с чем может быть связано абсолютное молчание диктатора владимира путина об отступлении российской армии из Херсона.

Помимо этого мы подробно рассказывали, как живется оставшимся в Херсоне людям, ведь они лишены доступа к свету, газу и воде.