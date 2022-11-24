Без света, воды, тепла: : что происходит в Херсоне спустя две недели после освобождения (фото)

Многие люди из Херсона уехали

Украинские военные вошли в Херсон 11 ноября, но уже несколько дней перед этим местные жители провели без электроэнегрии и водоснабжения. Россияне перед отступлением постарались максимально навредить объектам критической инфраструктуры. Спустя почти две недели после освобождения ситуация в городе все еще очень тяжелая.

Журналист Иван Антипенко разместил фото деоккупированного Херсона и рассказал, как обстоят дела в городе. Он отмечает, что в большинстве районов города электричества все еще нет, как воды и отопления. У части херсонцев есть газ.

Для того, чтобы зарядить телефоны и пауербанки есть специальные точки в кафе, АТБ, на вокзале. Связь есть в большинстве районов, но чтобы воспользоваться ей, нужно зарядить телефон.

Жители Херсона заряжают гаджеты

Воду жители набирают из реки или дождевую — она подходит для технических нужд. Покупать продукты, пользоваться услугами банков и почты уже можно. В городе из больших сетей работают три АТБ, три ОККО, Новая почта, Укрпочта, Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Продукты на полках есть. Часть магазинов продает остатки российских продуктов — их качество ниже украинских.

В городе много разрушенных зданий

Утренний набор воды

Российский хрен на полке магазина

Мужчина покупает хлеб

Антипенко низко оценил организацию раздачи гуманитарной помощи. Но журналист отмечает, что херсонцы сплотились перед лицом проблемы: "Несмотря на тяжелую ситуацию, люди сплачиваются, помогают друг другу, пытаются координировать гуманитарную помощь по спискам ОСМД. В части многоэтажек отсутствует газ. Еду готовят у дворов на открытом огне".

Жители разливают еду в термосы

Еду готовят на улице

Город находится под постоянными обстрелами с левого берега Днепра. Часть людей вопспользовались тем, что запустили поезда и выезжают вглубь Украины. "Город ограблен и зол. Эйфория от освобождения проходит. Остаются очень непростые реалии. Как и по всей стране. Однако свободу на теплые батареи здесь менять уже не хотят", — описывает свои впечатления журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Херсон обстреливают не только с применением обычного оружия, но и странными снарядами, похожими на фосфорные. Херсончан призвали к эвакуации из-за сложной ситуации в городе.