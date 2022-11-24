Без света, воды, тепла: : что происходит в Херсоне спустя две недели после освобождения (фото)
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Многие люди из Херсона уехали
Украинские военные вошли в Херсон 11 ноября, но уже несколько дней перед этим местные жители провели без электроэнегрии и водоснабжения. Россияне перед отступлением постарались максимально навредить объектам критической инфраструктуры. Спустя почти две недели после освобождения ситуация в городе все еще очень тяжелая.
Журналист Иван Антипенко разместил фото деоккупированного Херсона и рассказал, как обстоят дела в городе. Он отмечает, что в большинстве районов города электричества все еще нет, как воды и отопления. У части херсонцев есть газ.
Для того, чтобы зарядить телефоны и пауербанки есть специальные точки в кафе, АТБ, на вокзале. Связь есть в большинстве районов, но чтобы воспользоваться ей, нужно зарядить телефон.
Воду жители набирают из реки или дождевую — она подходит для технических нужд. Покупать продукты, пользоваться услугами банков и почты уже можно. В городе из больших сетей работают три АТБ, три ОККО, Новая почта, Укрпочта, Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Продукты на полках есть. Часть магазинов продает остатки российских продуктов — их качество ниже украинских.
Антипенко низко оценил организацию раздачи гуманитарной помощи. Но журналист отмечает, что херсонцы сплотились перед лицом проблемы: "Несмотря на тяжелую ситуацию, люди сплачиваются, помогают друг другу, пытаются координировать гуманитарную помощь по спискам ОСМД. В части многоэтажек отсутствует газ. Еду готовят у дворов на открытом огне".
Город находится под постоянными обстрелами с левого берега Днепра. Часть людей вопспользовались тем, что запустили поезда и выезжают вглубь Украины. "Город ограблен и зол. Эйфория от освобождения проходит. Остаются очень непростые реалии. Как и по всей стране. Однако свободу на теплые батареи здесь менять уже не хотят", — описывает свои впечатления журналист.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Херсон обстреливают не только с применением обычного оружия, но и странными снарядами, похожими на фосфорные. Херсончан призвали к эвакуации из-за сложной ситуации в городе.