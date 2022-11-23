Россияне вновь ударили по Херсону: люди находят во дворах необычные снаряды (фото)

Очевидцы говорят, что российские "презенты" взрывались еще в воздухе, оставляя после себя яркие вспышки

Россияне продолжают раз за разом атаковать оставленный ими Херсон. Так, около 10 утра 23 ноября город серьезно обстреляли в несколько заходов. После того, как первые взрывы утихли, над Херсоном поднялся сизый дым. Очевидцы утверждают, что россияне при атаке могли использовать необычные боеприпасы — фосфорные или термитные.

Детали сообщают "Суспільне Херсон" и местный журналист Константин Рыженко, передает "Телеграф". Отметим, что изначально прошла молва, будто бы по Херсону ударили из "Градов". Но остатки снарядов, которые находят у себя во дворах местные жители, указывают на обратное.

Большинство осколков, которые упали на Херсон, выглядят весьма необычно — они словно искупаны в непонятном химическом веществе. Да и взрыв снарядов, как говорят очевидцы, в основном происходил в воздухе. После этого яркие облачка вспышек спускались на Херсон.

Вот так дымно было над Херсоном после обстрела

Некоторые из взрывов были весьма серьезными, из-за чего в отдельных домах даже повылетали стекла.

"Русский мир" передает привет херсонцам

Осколки российских ракет разбросаны по всему городу

Херсонцев призывают не касаться осколков российских снарядов, ведь часть из них могут детонировать. К тому же, если снаряды являются термитными или фосфорными, даже их дым для человека токсичен.

Один из осколков снаряда, прилетевшего в Херсон

Часть боеприпасов прожигают земли

Стоит добавить, что обстрелы Херсонщины после отступления россиян на левый берег Днепра происходят с завидной регулярностью. Нередко они уносят жизни мирных людей. Так, по данным главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ночью 22 ноября в одной из больниц региона погиб 13-летний подросток, получивший ранение от кассетного снаряда. Мальчик ехал вместе с отцом из церкви, где они прежде прятались. Во время поездки в их автомобиль попал российский снаряд. Еще двое несовершеннолетних получили серьезные ранения — у одного повреждены мягкие ткани живота, второй, к сожалению, остался без руки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне по-прежнему не оставляют надежд вернуть себе Херсон. Об этом свидетельствуют последние заявления их чиновников, которые уверяют: они способны "наладить ситуацию" с коммуникациями в городе. То, что это именно российские солдаты повредили линии водо- и энергоснабжения, россияне предпочитают умалчивать.

Впрочем, среди "молчунов" затесался и сам диктатор владимир путин, который еще ни разу публично не упомянул отступление россиян из Херсона.