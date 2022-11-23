Укр

Россияне вновь ударили по Херсону: люди находят во дворах необычные снаряды (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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После обстрела над Херсоном поднимался дым Новость обновлена 23 ноября 2022, 10:54
После обстрела над Херсоном поднимался дым. Фото Коллаж "Телеграфа"

Очевидцы говорят, что российские "презенты" взрывались еще в воздухе, оставляя после себя яркие вспышки

Россияне продолжают раз за разом атаковать оставленный ими Херсон. Так, около 10 утра 23 ноября город серьезно обстреляли в несколько заходов. После того, как первые взрывы утихли, над Херсоном поднялся сизый дым. Очевидцы утверждают, что россияне при атаке могли использовать необычные боеприпасы — фосфорные или термитные.

Детали сообщают "Суспільне Херсон" и местный журналист Константин Рыженко, передает "Телеграф". Отметим, что изначально прошла молва, будто бы по Херсону ударили из "Градов". Но остатки снарядов, которые находят у себя во дворах местные жители, указывают на обратное.

Большинство осколков, которые упали на Херсон, выглядят весьма необычно — они словно искупаны в непонятном химическом веществе. Да и взрыв снарядов, как говорят очевидцы, в основном происходил в воздухе. После этого яркие облачка вспышек спускались на Херсон.

Херсон обстрел 23.11.2022
Вот так дымно было над Херсоном после обстрела

Некоторые из взрывов были весьма серьезными, из-за чего в отдельных домах даже повылетали стекла.

Херсон обстрел 23.11.2022
"Русский мир" передает привет херсонцам
Херсон взрывы сегодня
Осколки российских ракет разбросаны по всему городу

Херсонцев призывают не касаться осколков российских снарядов, ведь часть из них могут детонировать. К тому же, если снаряды являются термитными или фосфорными, даже их дым для человека токсичен.

Херсон взрывы сегодня
Один из осколков снаряда, прилетевшего в Херсон
Херсон взрывы сегодня
Часть боеприпасов прожигают земли

Стоит добавить, что обстрелы Херсонщины после отступления россиян на левый берег Днепра происходят с завидной регулярностью. Нередко они уносят жизни мирных людей. Так, по данным главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ночью 22 ноября в одной из больниц региона погиб 13-летний подросток, получивший ранение от кассетного снаряда. Мальчик ехал вместе с отцом из церкви, где они прежде прятались. Во время поездки в их автомобиль попал российский снаряд. Еще двое несовершеннолетних получили серьезные ранения — у одного повреждены мягкие ткани живота, второй, к сожалению, остался без руки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне по-прежнему не оставляют надежд вернуть себе Херсон. Об этом свидетельствуют последние заявления их чиновников, которые уверяют: они способны "наладить ситуацию" с коммуникациями в городе. То, что это именно российские солдаты повредили линии водо- и энергоснабжения, россияне предпочитают умалчивать.

Впрочем, среди "молчунов" затесался и сам диктатор владимир путин, который еще ни разу публично не упомянул отступление россиян из Херсона.

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#Обстрел #Херсон #Взрывы