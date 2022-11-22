Новое оружие для Украины и эвакуация из Херсона: новости, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на вторник, 22 ноября, прошла довольно спокойно, с почти традиционными обстрелами Никопольщины и одной тревогой на Херсонщине. Однако есть важные новости на других фронтах.

"Телеграф" собрал главное за вечер и ночь, что могло пройти мимо вас.

Помощь Украине

Украина получила от Великобритании современные ракеты Brimstone 2 в рамках военной помощи. Ранее было известно только о поставках ракет Brimstone первого поколения.

Новая модель имеет вдвое большую максимальную дальность, а также лучшую конструкцию самонаведения, программного обеспечения и планера. Стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 207 тысяч долларов.

Кроме того, Чехия передаст Украине две тяжелые мостовые конструкции, ими заменят разрушенные войной мосты.

А Литва передаст Украине боеприпасы для 155 мм артиллерии и зимнюю форму.

Из Херсона желательно уехать на зиму

"Обращаюсь к херсонцам. В частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации безопасности в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны", — призывает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, откуда по желанию можно будет переместиться в Кировоградскую, Хмельницкую или западные области Украины.

Ужасы в Херсоне

Российские захватчики сжигали на городской свалке Херсона своих убитых собратьев, пишет The Guardian со ссылкой на слова очевидцев.

Вероятно именно поэтому на протяжении оккупации доступ на свалку был закрыт.

По словам местных жителей, российские открытые грузовики регулярно привозили на свалку черные пакеты, которые впоследствии поджигали, от чего ширился густой дым и запах горелой плоти.

"Каждый раз, когда наша армия обстреливала россиян, они привозили останки на свалку и сжигали их", — рассказала 40-летняя жительница Херсона Ирина.

В Херсонской области нашли еще одну пыточную

В населенном пункте Стрелковое Генического района на Херсонщине, на территории базы отдыха, оккупанты обустроили пыточную, где содержат и подвергают пыткам граждан Украины, — сообщает Генштаб ВСУ.

Стрелковое Генического района на карте оккупированных территорий

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 272: бои на Донбассе, оккупанты обстреливают жилые кварталы Херсона.