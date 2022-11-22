Нова зброя для України та евакуація з Херсона: новини, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на вівторок, 22 листопада, минула доволі спокійно, з майже традиційними вже обстрілами Нікопольщини та однією тривогою на Херсонщині. Проте також є важливі новини на інших фронтах.

"Телеграф" зібрав головне за вечір і ніч, що могло пройти повз вас.

Допомога Україні

Україна отримала від Великої Британії сучасні ракети Brimstone 2 в рамках військової допомоги. Раніше було відомо лише про поставки ракет Brimstone першого покоління.

Нова модель має вдвічі більшу максимальну дальність, а також кращу конструкцію самонаведення, програмного забезпечення та планера. Вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів.

Крім того, Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції, ними замінять зруйновані війною мости.

А Литва передасть Україні боєприпаси для 155-мм артилерії та зимову форму.

З Херсону бажано виїхати на зиму

"Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни", — закликає міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, звідки за бажанням можна буде переміститися на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України.

Жахи в Херсоні

Російські загарбники спалювали на міському звалищі Херсона своїх вбитих побратимів, пише The Guardian з посиланням на слова очевидців.

Ймовірно саме через це впродовж окупації доступ на звалище був закритий.

За словами місцевих жителів, російські відкриті вантажівки регулярно привозили на звалище чорні пакети, які згодом підпалювали, від чого ширився густий дим та запах горілої плоті.

"Кожного разу, коли наша армія обстрілювала росіян, вони привозили рештки на звалище та спалювали їх", — розповіла 40-річна жителька Херсона Ірина.

На Херсонщині знайшли ще одну катівню

У населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, окупанти облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стрілкове Генічеського району на карті окупованих територій

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 272: бої на Донбасі, окупанти обстрілюють житлові квартали Херсона.