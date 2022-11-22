Війна — день 272: бої на Донбасі, окупанти обстрілюють житлові квартали Херсона

Оперативно про головне 22 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 272 дні. В Україні через атаки росіян по енергетичній інфраструктурі тривають масштабні відключення електроенергії. Поки ЗСУ завдають прицільних ударів по місцях скупчень живої сили та техніки окупантів, останні навмисне обстрілюють мирні міста, включаючи нещодавно звільнений Херсон.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 "Укренерго" анонсувало на вівторок, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України планові відключення.

Інформація за 19 листопада доступна у зведенні: Війна — день 269: окупанти заливають кров’ю Донбас і продовжують ракетний терор України

Про те, що відбувалося 20 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 270: окупанти перекидають десантників на Луганщину і тиснуть під Бахмутом

З даними за 21 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 271: росіяни зміцнюють позиції та обстрілюють цивільну інфраструктуру