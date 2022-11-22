Акціонери - росіяни: СБУ взялася за енергетичну компанію, яка завідує п'ятьма обленерго

До 2020 року акціонерами підприємства були відомі російські бізнесмени

Слідом за перевірками у Києво-Печерській лаврі, котра потрапила у потужний скандал, представники Служби безпеки України вдалися до проведення обшуків в українській компанії VS Energy. ЇЇ власниками є російські олігархи Євгеній Гінер, Михайло Воєводін, а також віцеспікер держдуми рф Олександр Бабаков.

Як у вівторок, 22 листопада, посилаючись на власні джерела у відомстві, передає видання "РБК-Україна, у власності компанії, котра займає близько 10% українського енергетичного ринку, знаходяться акції низки підприємств, а саме "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго" та "Чернівціобленерго".

"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє кількома обленерго та займає 10% енергетичного ринку України. Її співвласники вже під санкціями, тому СБУ туди і прийшло з обшуками. Чекаємо на результати", — сказав співрозмовник.

Варто додати, що, згідно з попередніми даними, до 2020 року акціонерами енергетичної компанії, де сьогодні проводяться обшуки, були Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Вже у травні 2022 року, у VS Energy заявили, що проросійські олігархи наразі не мають до української мережі обленерго жодного відношення.

Наразі ж вищеперелічені бізнесмени перебувають у санкційних списках, тож українська СБУ має повне право на проведення обшуків у енергетичних підприємствах України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома тижнями раніше співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися з перевіркою до центрального офісу ПАТ "Укрнафта" нібито для вжиття низки превентивних заходів для недопущення дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України.