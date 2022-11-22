Акционеры - россияне: СБУ взялась за энергетическую компанию, заведующую пятью облэнерго

До 2020 года акционерами предприятия были известные российские бизнесмены

Вслед за проверками в попавшей в мощный скандал Киево-Печерской лавре представители Службы безопасности Украины прибегли к проведению обысков в украинской компании VS Energy. Ее владельцами являются российские олигархи Евгений Гинер, Михаил Воеводин, а также вицеспикер госдумы России Александр Бабаков.

Как во вторник, 22 ноября, ссылаясь на собственные источники в ведомстве, передает издание "РБК-Украина, в собственности компании, занимающей около 10% украинского энергетического рынка, находятся акции ряда предприятий, а именно "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", " Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

"Это не обычная фирма, а компания, владеющая несколькими облэнерго и занимающая 10% энергетического рынка Украины. Ее совладельцы уже под санкциями, поэтому СБУ туда и пришло с обысками. Ждем результатов", — сказал собеседник.

Следует добавить, что, согласно предварительным данным, до 2020 года акционерами энергетической компании, где сегодня проводятся обыски, являлись Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Уже в мае 2022 года, VS Energy заявили, что пророссийские олигархи уже не имеют к украинской сети облэнерго никакого отношения.

Пока же вышеперечисленные бизнесмены находятся в санкционных списках, поэтому украинская СБУ имеет полное право на проведение обысков в энергетических предприятиях Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими неделями ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили проверку в центральный офис ПАО "Укрнафта" якобы для принятия ряда превентивных мер по недопущению дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины.