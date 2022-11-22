“Вор в законе”, депутат госдумы и шлейф убийств: что известно о владельцах энергокомпании, куда нагрянула СБУ

Вот уже 20 лет россиянам принадлежит доля в украинской энергетике и за это время пролилось уже немало крови

Во вторник, 22 ноября, стало известно об обысках СБУ украинской компании VS Energy. Ее владельцами являются российские олигархи Евгений Гинер, Михаил Воеводин, а также вице-спикер госдумы России Александр Бабаков.

Все трое уже давно отметились на многочисленных финансовых махинациях и наемных убийствах, совершенных в том числе на территории Украины, так что в СМИ давно получили прозвище "лужниковская ОПГ", иногда заменяемую на "лужниковская ФПГ (финансово-промышленная группа)".

Организованная финансовая группа из москвы

Свое прозвище – "лужниковские", троица заработала благодаря месту своего возникновения и первоначальной дислокации в лице московского спорткомлекса "Лужники", формально принадлежащего футбольному клубу ЦСКА. В "лихие 90-е" как и многие стадионы, Лужники были отданы под вещевой рынок, бывший одним из крупнейших в москве.

Как водилось в те непростые годы, рынок имел свою "крышу": бандитскую, в лице Михаила Воеводина, которому Интерпол приписывает статус "вора в законе", и политическую, которой стал Александр Бабаков, избранный со временем депутатом Госдумы, а ныне – заместитель председателя госдумы рф.

Михаил Воеводин Источник - Детектив-Инфо

Непосредственным же управляющим ярмарки был Евгений Гиннер, который для удобства в 2001 году стал президентом ФК "ЦСКА", которому собственно и принадлежали "Лужники". С тех пор бизнес Евгения Гиннера, Александра Бабкова и Михаила Воеводина рос и развивался, причем не только в собственно россии.

Правда не обходилось и без эксцессов, к которым относилось покушение в 2005 году на сына Евгения Гиннера – Вадима, чье авто изрешетили из автомата.

"Лужниковские" и Украина

В Украину Лужниковская ФПГ пришла примерно в начале 2000-х годов, как считали СМИ с подачи ныне подзабытого уже российского бизнесмена Константина Григоришина и его тогдашнего партнера Виктора Медведчука.

Впрочем, для того же Гиннера Украина была родиной, ведь до 1990 года он жил в Харькове, откуда по данным СМИ уехал из-за неоднократных проблем с законом, в том числе – условного срока за хищение государственного имущества.

Евгений Гиннер

Возвращение Гиннера и его партнеров в Украину в начале 2000-х можно назвать триумфальным. Через зарегистрированную в Нидерландах компанию VS Energy еще во времена президентства Леонида Кучмы они на приватизационных конкурсах скупили контрольные пакеты 7 облэнерго. Также в их руки попали ряд гостиниц в Крыму – "Славутич", "Ореанда", "Русь", сеть "Премьер-палас".

Серьезные терки за Озерку и наемные убийства

Однако весь солидный имидж бизнесменов испортил их четвертый, самый младший "партнер" — Максим Курочкин, которого иначе называли еще Максом Бешеным за известный в криминальных кругах горячий нрав. Его покровителем одно время называли главу МВД рф Владимира Рушайло, что правда не имело официального подтверждения.

В Украине Максим Курочкин стал известен как создатель "Русского клуба" в 2004 году, проводившего пророссийскую политику накануне президентских выборов в 2004 году, спонсор Блока Витренко в 2006 году, и фигурант ряда уголовных дел.

Самым громким делом стал конфликт вокруг днепропетровского рынка Озерка, за который в 2006 году шла нешуточная борьба с использованием насилия.

Как считало следствие, именно в рамках борьбы за него 19 марта 2006 года было совершено покушение на убийство бизнесмена Геннадия Корбана, тогда еще не столь известного как сегодня и одного из партнеров группы "Приват". Уже в апреле правоохранители заявили, что заказчиком покушения является некий гражданин рф.

20 ноября 2006 года Максим Курочкин прибыл в Украину и был сразу же задержан по подозрению в вымогательстве и пребывал в тюрьме до своей гибели 27 марта 2007 года во дворе Святошинского районного суда Киева.

Максим Курочкин активно работал на дурака

Перед этим были убиты несколько человек из окружения Максима Курочкина: 16 декабря 2006 года погиб директор рынка "Озерка" Владимир Воробьев, гражданин рф представлявший интересы Макса Бешеного. 17 марта 2007 года возле села Плюты под Киевом нашли авто с телами начальника охраны Курочкина Александра Харчишена и его знакомых — Демьяна Топилина и Анатолия Куриленко. Всех троих называли представителями силового крыла бизнеса Курочкина.

Официально убийство Максима Курочкина так не было раскрыто, но первый заместитель начальника департамента уголовного розыска МВД Украины Сергей Редька в 2010 году заявил, что убийство заказал, скорее всего, гражданин россии.

Никаких фамилий тогда так и не прозвучало, но поскольку Курочкин явно утратил над собой контроль на последних судебных заседаниях и стал опасным свидетелем, не исключено, что в МВД Украины имели в виду именно партнеров по "Лужниковской ФПГ".

Закат лужниковских в Украине?

С 2014 года дела "лужниковских" в Украине пошли не лучшим образом, хотя они и сохранили свои крымские отели, в 2019 году ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году купил у них "Одесса-" и "Киевоблэнерго".

В итоге в настоящий момент "VS Energy" принадлежат 5 облэнерго в Ровно, Житомире, Кропивницком, Черновцах и Херсоне.

При этом в самой компании изо всех сил оспаривают какую бы то ни было связь с "прежними владельцами" в лице Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина и публикуют новый список владельцев с 2014 года и осуждают российскую агрессию.

Александр Бабаков

На деле же, "лужниковские" по-прежнему контролируют "VS Energy", просто переписав свои доли в компании на доверенных лиц, в том числе жену Евгения Гиннера – Марину Ярославскую, ставшую гражданкой Германии.