Кофе идешь пить? Офис Укрнафты заблокирован СБУ – что делает спецслужба на предприятии

Сотрудники СБУ с вечера 8 ноября находятся на предприятии

С 20.00 8 ноября центральный офис ПАО "Укрнафта" заблокирован вооруженными людьми, которые не пускают сотрудников компании на рабочие места.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия, при этом подчеркивается, что никаких документов "захватчики" не предъявили.

"На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией. Представители акционеров НАК "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документов, касающихся деятельности Общества в новом формате, решение суда, санкционирующего проведение силовых действий, также отсутствует", — утверждает ФБ-страница предприятия.

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Украины Александр Дубинский, на предприятии находятся сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Позднее СБУ подтвердило данный факт отметив, что "сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии".

СБУ на объектах Укрнафты

Ранее стало известно, что Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) было принято решение о передаче в собственность государства ряда предприятий, связанных с олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

В списке этих активов оказались ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор", которые будут принудительно отчуждены в пользу государства.

Ранее офис "Укрнафты" уже блокировался вооруженными людьми – это случилось в марте 2015 года, когда один из владельцев компании Игорь Коломойский, которому и теперь принадлежат около 50% предприятия, лично руководил автоматчиками чтобы "защитить компанию от рейдеров".

На месте событий тогда побывала большая группа народных депутатов, в том числе Мустафа Найем, которому олигарх предложил "пойти пить кофе", что стало новым мемом.

Как сообщал "Телеграф" одной из возможных причин отчуждения в пользу государства пакетов Игоря Коломойского "Укрнафты" и "Укртатнафты" может быть долг олигарха в 4,5 млрд грн. Впрочем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что после окончания войны имущество могут вернуть владельцам.