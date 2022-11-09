Каву йдеш пити? Офіс Укрнафти заблоковано СБУ – що робить спецслужба на підприємстві

Співробітники СБУ з вечора 8 листопада перебувають на підприємстві

З 20:00 8 листопада центральний офіс ПАТ "Укрнафта" заблокований озброєними людьми, які не пускають співробітників компанії на робочі місця.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці підприємства, при цьому наголошується, що жодних документів "загарбники" не пред’явили.

"На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася. Представники акціонерів НАК "Нафтогаз" і Міноборони не надали документів, які стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій, також відсутнє", — стверджує ФБ-сторінка підприємства.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Олександр Дубинський, на підприємстві перебувають співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Пізніше СБУ підтвердило цей факт, зазначивши, що "співробітники Служби безпеки вживають превентивних заходів, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу в держвласність у робочому стані".

СБУ на об’єктах Укрнафти

Раніше стало відомо, що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було ухвалено рішення про передачу у власність держави низки підприємств, пов’язаних з олігархами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В’ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним.

У списку цих активів опинилися ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", які будуть примусово відчужені на користь держави.

Раніше офіс "Укрнафти" вже блокувався озброєними людьми – це трапилося у березні 2015 року, коли один із власників компанії Ігор Коломойський, якому і тепер належать близько 50% підприємства, особисто керував автоматниками, щоб "захистити компанію від рейдерів".

На місці подій тоді побувала велика група народних депутатів, зокрема Мустафа Найєм, котрому олігарх запропонував "піти пити каву", що стало новим мемом.

Як повідомляв "Телеграф", однією з можливих причин відчуження на користь держави пакетів Ігоря Коломойського "Укрнафти" та "Укртатнафти" може бути борг олігарха в 4,5 млрд грн. Втім, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що після закінчення війни майно можуть повернути власникам.