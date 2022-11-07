У рахунок боргів – розбитий НПЗ: що і за які гріхи держава відібрала у Коломойського

Олігарх винен державі мільярди гривень

У неділю, 6 листопада, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було ухвалено рішення про передачу у власність держави низки підприємств, пов’язаних з олігархами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В’ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним.

Йдеться про акції компаній ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", які будуть примусово відчужені на користь держави.

Цікаво, що Ігор Коломойський може за борги відібрати майно, розбите окупантами, за борги самого олігарха перед державою.

Як виник борг

У 2015 році тодішній топ-менеджмент державної "Укрнафти" уклав низку угод на продаж нафти та купівлю нафтопродуктів на суму близько 13,3 млрд грн, що НАБУ визнало розкраданням та відкрило кримінальне провадження за цим фактом.

Причому прес-служба Бюро прямо стверджувала, що "за даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват" Коломойського та Боголюбова.

Після численних судів було вирішено, що 5 компаній ТОВ "Техтрейд Груп", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Галнафта", ТОВ "Торговий дім Прикарпаттянефтейрейд" та ТОВ "Котлас" повернуть "Укрнафті" 7,5 млрд грн.

До початку масштабного вторгнення Росії в Україну, компанії виплатили "Укрнафті" лише близько 3 млрд грн., 4,5 млрд грн, що залишилися, явно так і не виплачені.

Крім цього боргу собі, вже сама "Укрнафта" винна до держбюджету близько 2,9 млрд грн податків і зборів, і в самій компанії близько 50%, як і раніше, належать компаніям, які зв’язуються з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Втрата контролю над "Укрнафтою" боляче вдарить по кишені Ігоря Коломойського, адже за 9 місяців 2021 року її чистий прибуток перевищив 4 мільярди гривень.

Водночас відчуження на користь держави акцій "Укртатнафти" може виявитися благом для Ігоря Коломойського, адже основний актив компанії — Кременчуцький НПЗ фактично зруйнований обстрілами окупантів.

Раніше у взятого під варту за підозрою в держзраді президента "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва було заарештовано майно на суму в 1 млрд грн.