Коломойського та Боголюбова заочно заарештували у Росії: подробиці

Суд Казані звинувачує Коломойського та його партнера Боголюбова у розкраданні нафти

Суд у російському місті Казань заочно заарештував олігарха Ігоря Коломойського, який втратив українське громадянство, і його партнера з бізнесу Геннадія Боголюбова.

Підприємців звинувачують у розкраданні 800 тисяч тонн нафти. Про це повідомляється на офіційному сайті суду.

У повідомленні стверджується, що у період з грудня 2006 року до жовтня 2007 року Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр Ярославський, а також голова правління ЗАТ "Укртатнафта" Павло Овчаренко нібито привласнили нафту на суму 400 мільйонів доларів.

Повідомляється, що нафта належала компанії "Татнафта" і поставлялася трубопроводами в резервуари нафтопереробного заводу ЗАТ "Укртатнафта", що розташований в Полтавській області.

Вирок суду

Як пише видання Forbes.ru, йдеться про Кременчуцький нафтопереробний завод, на базі якого і було створено "Укртатнафту". Спочатку 55,7% її акцій контролювали "Татнафта". Інші акції належали "Нафтогазу" та групі "Приват" Коломойського та Боголюбова. Проте пізніше "Татнафта" втратила контроль над підприємством. У 2007 році влада України переглянула підсумки приватизації Кременчуцького НПЗ і передала контроль над заводом "Нафтогазу".

У матеріалі зазначається, що у свою чергу "Татнафта" заявила про насильницьке захоплення підприємства та зупинила постачання нафти на нафтопереробний завод. У 2009 році контроль над часткою, що належала російським інвесторам, перейшов до структур "Привату". Починаючи з 2008 року, "Татнафта" звертається до судів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав детективи НАБУ провели обшуки у підприємця Ігоря Коломойського. За словами свідків, правоохоронці нагрянули близько 5 ранку за місцем проживання бізнесмена на Буковелі.