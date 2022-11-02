Коломойского и Боголюбова заочно арестовали в россии: подробности

Суд Казани обвиняет Коломойского и его партнера Боголюбова в хищении нефти

Суд в российском городе Казань заочно арестовал лишившегося украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова.

Предпринимателей обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

В сообщении утверждается, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, а также глава правления ЗАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко якобы присвоили нефти на сумму в 400 миллионов долларов.

Сообщается, что нефть принадлежала компании "Татнефть" и поставлялась по трубопроводам в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", который расположен Полтавской области.

Решение суда

Как пишет издание Forbes.ru, речь идет о Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, на базе которого и была создана "Укртатнафта". Изначально 55,7% её акций контролировались "Татнефтью". Остальные акции принадлежали "Нафтогазу" и группе "Приват" Коломойского и Боголюбова. Однако позже "Татнефть" потеряла контроль над предприятием. В 2007 году власти Украины пересмотрели итоги приватизации Кременчугского НПЗ и передали контроль над заводом "Нафтогазу".

В материале указывается, что в свою очередь "Татнефть" заявила о насильственном захвате предприятия и остановила поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод. В 2009 года контроль над принадлежавшей российским инвесторам долей перешел к структурам "Привата". Начиная с 2008 года "Татнефть" обращается в суды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал детективы НАБУ провели обыски у предпринимателя Игоря Коломойского. По словам свидетелей правоохранители нагрянули около 5 утра по месту проживания бизнесмена на Буковеле.